Паралимпийские игры в Милане-Кортине завершились; Япония завоевала 4 медали
Кортина-д'Ампеццо, Италия, 15 марта (Jiji Press). Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортине завершились, Япония завоевала четыре медали.
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объявил о завершении первых зимних Паралимпийских игр, проходивших на рассредоточенных площадках, на церемонии в Кортине-д'Ампеццо на севере Италии. Следующие зимние Игры пройдут во французских Альпах.
Вторые в истории зимние Паралимпийские игры, проходившие в Италии, приняли 611 спортсменов из 55 стран и регионов. Японская делегация состояла из 44 спортсменов, что стало рекордным показателем для зимних Паралимпийских игр, проводимых за пределами Японии.
В течение 10 дней последних четырехгодичных спортивных соревнований для спортсменов с ограниченными возможностями Япония завоевала три серебряные и одну бронзовую медали. Судзуки Такэси завоевал бронзу в мужском слаломе в дисциплине сидя в заключительный день соревнований.
«Наши спортсмены боролись до самого конца и постоянно бросали себе вызов», – заявила Обината Кунико, возглавлявшая японскую делегацию на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине, на пресс-конференции в Кортине-д'Ампеццо 15 марта.
Статьи по теме
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 – конькобежный спорт: Такаги Михо и её заветный «финальный элемент» на дистанции 1500 м
- Венец карьеры Сакамото Каори: японская сборная фигуристов готова к борьбе за олимпийское золото и призовые места в Милане-2026
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 –сноуборд, хафпайп: Хирано Аюму идёт дальше, чем мечтал, несмотря на травмы
- Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 – прыжки с трамплина: чемпион Кобаяси Рёю идёт к золоту, у женщин – в центре внимания Маруяма Нодзоми