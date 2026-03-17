Паралимпийские игры в Милане-Кортине завершились; Япония завоевала 4 медали

Новости

Кортина-д'Ампеццо, Италия, 15 марта (Jiji Press). Зимние Паралимпийские игры в Милане и Кортине завершились, Япония завоевала четыре медали.

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объявил о завершении первых зимних Паралимпийских игр, проходивших на рассредоточенных площадках, на церемонии в Кортине-д'Ампеццо на севере Италии. Следующие зимние Игры пройдут во французских Альпах.

Вторые в истории зимние Паралимпийские игры, проходившие в Италии, приняли 611 спортсменов из 55 стран и регионов. Японская делегация состояла из 44 спортсменов, что стало рекордным показателем для зимних Паралимпийских игр, проводимых за пределами Японии.

В течение 10 дней последних четырехгодичных спортивных соревнований для спортсменов с ограниченными возможностями Япония завоевала три серебряные и одну бронзовую медали. Судзуки Такэси завоевал бронзу в мужском слаломе в дисциплине сидя в заключительный день соревнований.

«Наши спортсмены боролись до самого конца и постоянно бросали себе вызов», – заявила Обината Кунико, возглавлявшая японскую делегацию на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортине, на пресс-конференции в Кортине-д'Ампеццо 15 марта.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

