В Японии опубликованы внутренние бюллетени агентства Домэй времён войны

Токио, 18 марта 2026 года (Jiji Press) – Публичный фонд «Исследовательский институт прессы и информационных агентств» (Симбун Цусин Тёсакай; председатель — Нисидзава Ютака) опубликовал 18 марта на своём веб-сайте 68 выпусков внутреннего бюллетеня агентства Домэй Цусин (Домэй), издававшегося до и в годы Второй мировой войны. По словам сотрудника института, «в материалах встречаются резкие призывы к подъёму боевого духа, и они дают представление о том, в каких условиях жила страна в то время».

Агентство Домэй — поддерживаемое правительством информационное агентство, ставшее предшественником Jiji Press и Kyodo News, — выпускало внутренний бюллетень с ноября 1936 по ноябрь 1944 года; всего вышло 86 номеров. Институт собрал и обнародовал 68 из них. После начала войны на Тихом океане в декабре 1941 года, по мере того как военная обстановка ухудшалась, на страницах бюллетеня публиковались обращения главы агентства к сотрудникам — в частности, с призывами «поставить всех на боевые посты» и «помнить о долге репортёра передовой», — что свидетельствует о стремлении вдохновить коллектив.

Одновременно институт разместил в открытом доступе 16 списков сотрудников Домэй и его предшественника — агентства Симбун Рэнго. «Это материалы, позволяющие понять, как жил коллектив в военное время; мы хотели бы, чтобы ими пользовались исследователи и широкая публика — как в Японии, так и за рубежом», — отметил представитель института.

Статьи по теме