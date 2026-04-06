Ученицы начальной школы в Токио обнаружили редкую окаменелость цикады
Токио, 4 апреля (Jiji Press). Две сестры из начальной школы в Токио обнаружили редкую окаменелость цикады, возраст которой составляет около 300 000 лет, разбив камень, продававшийся в качестве сувенира в музее.
Окаменелость среднего плейстоцена нашли 11-летняя Синомия Махо, ученица шестого класса, и её 8-летняя сестра Юно, ученица третьего класса, обе из города Хигасикурумэ. Их объединяет любовь к окаменелостям.
Махо заинтересовалась окаменелостями после того, как увидела образцы, которые собрала её мать, Тика, и с удивлением узнала, что живые существа могут превращаться в камень.
В июне прошлого года Тика заказала камень для изучения и в качестве сувенира в Музее ископаемых Коноха в городе Насусиобара, префектура Тотиги, на востоке Японии, известном как регион, богатый ископаемыми.
Когда сёстры разбили камень у себя на балконе, они обнаружили то, что оказалось окаменелостью насекомого.
