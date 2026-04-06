Олимпийская медаль по карате, завоёванная на Играх в Токио, возвращена украинскому спортсмену

Новости

Токио, 5 апреля (Jiji Press). Станислав Горуна, украинский спортсмен, завоевавший олимпийскую медаль по карате в Токио, получил обратно свою медаль, проданную на аукционе в 2022 году и теперь возвращённую ему победителем торгов.

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году Горуна завоевал бронзу в кумитэ среди мужчин в весовой категории до 75 килограммов. Позже он выставил медаль на аукцион, чтобы собрать деньги в поддержку своей страны, пострадавшей от войны.

Японский покупатель предложил бесплатно вернуть ему медаль. 37-летнему спортсмену передали её в тренировочном зале для каратэ в Токио.

С медалью на шее Горуна выразил свою благодарность, с улыбкой сказав, что никогда не забудет этот момент.

Горуна заявляет, что поддерживает граждан Украины как военнослужащий своей страны, и приступил к этой работе после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме