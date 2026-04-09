Россия возмутилась инвестициями японской фирмы в украинскую компанию
Токио, 8 апреля (Jiji Press). Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко выразил протест Японии в связи с инвестициями японской фирмы в украинскую оборонную компанию, занимающуюся разработкой беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков.
Протест был высказан во время встречи Руденко, отвечающего за азиатские дела, с послом Японии в России Муто Акирой в российском Министерстве иностранных дел в Москве. Муто выступил с опровержением российского протеста.
На пресс-конференции в тот же день представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посла «вызвали» в министерство.
Между тем, посольство Японии в Москве заявило, что стороны обменялись мнениями главным образом по вопросам японо-российских отношений, включая политический диалог, а также культурный и кадровый обмен, отметив, что диалог состоялся по инициативе японской стороны.
31 марта базирующаяся в Токио компания Terra Drone Corp. сообщила об инвестициях в украинскую компанию Amazing Drones LLC, занимающуюся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков.
