Премьер-министр Такаити обратилась к Саудовской Аравии с просьбой увеличить поставки нефти
Токио, 23 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ в ходе телефонного разговора обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой о сотрудничестве в вопросе увеличения поставок нефти в её страну.
Наследный принц ответил, что Саудовская Аравия положительно отнесётся к этой просьбе.
Такаити подчеркнула важность достижения Соединёнными Штатами и Ираном окончательного соглашения в ходе мирных переговоров. Она выразила намерение Токио продолжить дипломатические усилия в сотрудничестве с Саудовской Аравией.
В ответ наследный принц заявил, что его страна будет сотрудничать с Японией для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Лидеры договорились содействовать сотрудничеству в таких областях, как космос и искусственный интеллект. Они также договорились работать вместе для успешного проведения выставки Riyadh Expo 2030.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
