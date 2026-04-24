Премьер-министр Такаити обратилась к Саудовской Аравии с просьбой увеличить поставки нефти

Токио, 23 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ в ходе телефонного разговора обратилась к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману с просьбой о сотрудничестве в вопросе увеличения поставок нефти в её страну.

Наследный принц ответил, что Саудовская Аравия положительно отнесётся к этой просьбе.

Такаити подчеркнула важность достижения Соединёнными Штатами и Ираном окончательного соглашения в ходе мирных переговоров. Она выразила намерение Токио продолжить дипломатические усилия в сотрудничестве с Саудовской Аравией.

В ответ наследный принц заявил, что его страна будет сотрудничать с Японией для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Лидеры договорились содействовать сотрудничеству в таких областях, как космос и искусственный интеллект. Они также договорились работать вместе для успешного проведения выставки Riyadh Expo 2030.

