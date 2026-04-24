Индия приветствует отмену Японией запрета на экспорт оружия

Нью-Дели, 23 апреля (Jiji Press). Правительство Индии в четверг приветствовало решение Японии пересмотреть оперативные руководящие принципы передачи военной техники в соответствии с тремя основными принципами, чтобы разрешить экспорт летального оружия.

«Сотрудничество в сфере обороны и безопасности является важной опорой особого стратегического и глобального партнёрства между Индией и Японией», – заявил на пресс-конференции Рандхир Джайсуал, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индии.

Джайсуал подчеркнул, что обе страны «взяли на себя обязательство расширять практическое сотрудничество в интересах своей национальной безопасности и дальнейшего экономического развития».

Правительства Японии и Индии уже координируют экспорт в Индию японских коммуникационных антенн, которые установлены на судах класса «Могами» Морских сил самообороны.

