Индия приветствует отмену Японией запрета на экспорт оружия
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нью-Дели, 23 апреля (Jiji Press). Правительство Индии в четверг приветствовало решение Японии пересмотреть оперативные руководящие принципы передачи военной техники в соответствии с тремя основными принципами, чтобы разрешить экспорт летального оружия.
«Сотрудничество в сфере обороны и безопасности является важной опорой особого стратегического и глобального партнёрства между Индией и Японией», – заявил на пресс-конференции Рандхир Джайсуал, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индии.
Джайсуал подчеркнул, что обе страны «взяли на себя обязательство расширять практическое сотрудничество в интересах своей национальной безопасности и дальнейшего экономического развития».
Правительства Японии и Индии уже координируют экспорт в Индию японских коммуникационных антенн, которые установлены на судах класса «Могами» Морских сил самообороны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
