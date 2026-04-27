В Токио прошёл парад олимпийских и паралимпийских команд

Токио, 25 апреля (Jiji Press). Японские спортсмены, участвовавшие в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине, прошли парадом по центру Токио, выразив благодарность общественности за поддержку во время этого мероприятия в Италии, состоявшегося ранее в этом году.

Около 120 спортсменов и сотрудников команд приняли участие в первом параде японской делегации после зимних Олимпийских игр, совершив обход пешком или в инвалидных креслах на протяжении примерно на 700 метров по улице в районе Нихомбаси.

Вдоль маршрута парада около 50 000 зрителей заполнили тротуары, выражая слова благодарности и аплодируя.

Среди участников были Миура Рику и Кихара Рюити, завоевавшие золото в парном фигурном катании на Играх. Пара, получившая прозвище «Рику-Рю» и недавно объявившая о завершении своей спортивной карьеры, исполнила свои фирменные элементы поддержки во время парада.

«Я думала, мы будем счастливы, если люди увидят нашу поддержку, – сказала Миура. – Я чуть не расплакалась, потому что многие люди выкрикивали наши имена», – добавила она.

