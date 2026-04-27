Впервые после начала иранского кризиса американская нефть прибыла в Японию
НовостиЭкономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 26 апреля (Jiji Press). Сырая нефть, закупленная в США японским поставщиком Cosmo Oil Co., впервые прибыла в Японию в качестве альтернативного источника поставок после начала американских атак на Иран в конце февраля.
Утром к морскому причалу в Токийском заливе прибыл танкер с 910 000 баррелями американской сырой нефти в условиях опасений по поводу поставок из-за фактической блокады Ормузского пролива, ключевого пункта нефтеперевозок.
Поскольку этого объёма хватает менее чем на один день потребления в Японии, японское правительство в условиях напряжённости вокруг Ирана спешит увеличить закупки сырой нефти у поставщиков, не связанных с Ближним Востоком.
Танкер вышел из порта в Техасе в конце марта и прибыл в Японию через Панамский канал после примерно месячного плавания.
Сырая нефть будет транспортироваться по подводному трубопроводу, соединённому с причалом, на нефтеперерабатывающий завод Cosmo Oil в преф. Тиба, дочернюю компанию Cosmo Energy Holdings Co., где она будет переработана в нефтепродукты, такие как бензин, и поставлена на рынок.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
