Впервые после начала иранского кризиса американская нефть прибыла в Японию

Токио, 26 апреля (Jiji Press). Сырая нефть, закупленная в США японским поставщиком Cosmo Oil Co., впервые прибыла в Японию в качестве альтернативного источника поставок после начала американских атак на Иран в конце февраля.

Утром к морскому причалу в Токийском заливе прибыл танкер с 910 000 баррелями американской сырой нефти в условиях опасений по поводу поставок из-за фактической блокады Ормузского пролива, ключевого пункта нефтеперевозок.

Поскольку этого объёма хватает менее чем на один день потребления в Японии, японское правительство в условиях напряжённости вокруг Ирана спешит увеличить закупки сырой нефти у поставщиков, не связанных с Ближним Востоком.

Танкер вышел из порта в Техасе в конце марта и прибыл в Японию через Панамский канал после примерно месячного плавания.

Сырая нефть будет транспортироваться по подводному трубопроводу, соединённому с причалом, на нефтеперерабатывающий завод Cosmo Oil в преф. Тиба, дочернюю компанию Cosmo Energy Holdings Co., где она будет переработана в нефтепродукты, такие как бензин, и поставлена ​​на рынок.

Статьи по теме