Всемирно известный дирижёр осудил вторжение России в Украину
НовостиПолитика Общество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Париж, 7 мая (Jiji Press). Пааво Ярви, всемирно известный дирижёр из Эстонии, которому вскоре будет вручена награда правительства Японии, в недавнем письменном интервью изданию Jiji Press осудил вторжение России в Украину.
Назвав российскую агрессию «разрушением культурной жизни», Ярви сказал: «Музыканты должны занять твёрдую позицию и действовать в соответствии со своими убеждениями».
Ярви также выразил благодарность правительству Японии за решение наградить его Орденом Восходящего Солнца в знак признания его вклада в музыкальный обмен между Японией и Эстонией, а также в развитие музыкальной культуры в Японии.
«Я глубоко польщен и искренне благодарен», – сказал Ярви.
Ярви, который занимал должность главного дирижёра Симфонического оркестра NHK в течение примерно семи лет до августа 2022 года, сказал: «Япония на протяжении многих лет занимала особое место в моей музыкальной жизни».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Британо-французское партнерство в использовании ядерного оружия: исторический поворот к сдерживанию России без Соединённых Штатов
- Украина выразила признательность Японии и другим странам на Национальном дне Украины на Всемирной выставке в Осаке
- Рецензия на книгу: реальность агрессивной войны глазами посла в книге «Украинская война и дипломатия» Мацуды Кунинори
- Три года полномасштабной войны: интервью с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским
- Российское вторжение в Украину