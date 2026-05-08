Всемирно известный дирижёр осудил вторжение России в Украину

Новости

Париж, 7 мая (Jiji Press). Пааво Ярви, всемирно известный дирижёр из Эстонии, которому вскоре будет вручена награда правительства Японии, в недавнем письменном интервью изданию Jiji Press осудил вторжение России в Украину.

Назвав российскую агрессию «разрушением культурной жизни», Ярви сказал: «Музыканты должны занять твёрдую позицию и действовать в соответствии со своими убеждениями».

Ярви также выразил благодарность правительству Японии за решение наградить его Орденом Восходящего Солнца в знак признания его вклада в музыкальный обмен между Японией и Эстонией, а также в развитие музыкальной культуры в Японии.

«Я глубоко польщен и искренне благодарен», – сказал Ярви.

Ярви, который занимал должность главного дирижёра Симфонического оркестра NHK в течение примерно семи лет до августа 2022 года, сказал: «Япония на протяжении многих лет занимала особое место в моей музыкальной жизни».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме