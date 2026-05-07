Россия может организовать встречу министров иностранных дел с Японией в июле

Токио, 5 мая (Jiji Press). Депутат от правящей партии Японии Судзуки Мунэо, ссылаясь на высокопоставленного российского дипломата, заявил, что Москва может организовать встречу министров иностранных дел двух стран в июле.

4 мая в Москве Судзуки, член Палаты советников Японии, верхней палаты парламента, встретился с Андреем Руденко, заместителем министра иностранных дел России по делам Азии, и другими официальными лицами страны.

По словам Судзуки, члена Либерально-демократической партии, Руденко заявил, что Москва готова организовать, если Япония этого хочет, встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу в июле на полях серии встреч министров иностранных дел, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, которые пройдут на Филиппинах.

По словам Судзуки, российская сторона не планирует выдвигать условия для возможной двусторонней встречи, такие как отмена Японией санкций против России за вторжение в Украину.

Если встреча Мотэги и Лаврова состоится, это будет первая встреча министров иностранных дел Японии и России с момента начала полномасштабной военной агрессии России против Украины в феврале 2022 года.

