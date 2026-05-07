Компания Honda рассматривает проект по заморозке завода по производству электромобилей в Канаде

Токио, 6 мая (Jiji Press)/ Японская компания Honda Motor Co. рассматривает возможность бессрочной приостановки запланированного строительства завода по производству электромобилей в Канаде, что, по-видимому, связано с замедлением спроса на электромобили в Соединённых Штатах, как сообщили информированные источники.

Компания Honda пересматривает свою стратегию в отношении североамериканского рынка, смещая акцент с электромобилей на укрепление позиций гибридных автомобилей.

Первоначально компания планировала начать работу завода по сборке электромобилей и завода по производству аккумуляторов в Онтарио, на востоке Канады, в 2028 году.

Однако в мае прошлого года Honda объявила о переносе проекта примерно на два года из-за снижения спроса на электромобили в Соединённых Штатах. Общий объём инвестиций оценивался примерно в 15 миллиардов канадских долларов, и компания уже завершила приобретение земли и другие подготовительные работы.

В числе прочих японских автопроизводителей, компания Nissan Motor Co. также объявила на прошлой неделе о том, что отказывается от планов по производству электромобилей на сборочном заводе в США. По словам источников в отрасли, компаниям пришлось пересмотреть свои стратегии из-за отмены правительством США налоговых льгот для электромобилей.

