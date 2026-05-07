Компания Honda рассматривает проект по заморозке завода по производству электромобилей в Канаде
НовостиЭкономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 6 мая (Jiji Press)/ Японская компания Honda Motor Co. рассматривает возможность бессрочной приостановки запланированного строительства завода по производству электромобилей в Канаде, что, по-видимому, связано с замедлением спроса на электромобили в Соединённых Штатах, как сообщили информированные источники.
Компания Honda пересматривает свою стратегию в отношении североамериканского рынка, смещая акцент с электромобилей на укрепление позиций гибридных автомобилей.
Первоначально компания планировала начать работу завода по сборке электромобилей и завода по производству аккумуляторов в Онтарио, на востоке Канады, в 2028 году.
Однако в мае прошлого года Honda объявила о переносе проекта примерно на два года из-за снижения спроса на электромобили в Соединённых Штатах. Общий объём инвестиций оценивался примерно в 15 миллиардов канадских долларов, и компания уже завершила приобретение земли и другие подготовительные работы.
В числе прочих японских автопроизводителей, компания Nissan Motor Co. также объявила на прошлой неделе о том, что отказывается от планов по производству электромобилей на сборочном заводе в США. По словам источников в отрасли, компаниям пришлось пересмотреть свои стратегии из-за отмены правительством США налоговых льгот для электромобилей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Авиакомпания ANA вместе с американской компанией, спонсируемой Toyota, работает над созданием коммерческого «летающего автомобиля»
- Японский стартап намерен убедить пользователей суперкаров пересесть на летающий мотоцикл за 700 000 долларов
- Летающий мотоцикл на автомобильной выставке в Токио: перспективы воздушного транспорта нового типа
- «Воздушные автомобили» определяют ближайшее будущее: Япония приступает кобсуждению практических вопросов
- [Видео] Японская компания NEC испытывает летающий автомобиль
- Хонда Соитиро – создатель глобальной империи Honda
- Количество погибших в ДТП в Японии в 2018 году достигло рекордно низкой цифры
- В Японии всё шире применяются дополнительные устройства управления ускорением для предотвращения несчастных случаев на дороге
- Система управления автомобилем «одна педаль» поможет избежать ДТП