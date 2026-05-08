Япония и Саудовская Аравия создадут целевую группу по энергетической безопасности
Брюссель, 7 мая (Jiji Press). Япония и Саудовская Аравия договорились о создании рабочей группы для обсуждения таких вопросов, как стабильные поставки сырой нефти в условиях напряжённости на Ближнем Востоке.
Соглашение было достигнуто на онлайн-встрече министра экономики, торговли и промышленности Японии Акадзавы Рёсэя и министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бин Салмана Аль-Сауда.
Обсуждения в рамках рабочей группы планируется начать в начале следующей недели. Создание рабочей группы является частью усилий по укреплению сотрудничества в области энергетической безопасности между Японией и Саудовской Аравией после ближневосточного кризиса.
Ранее в тот же день Акадзава принял участие в экономическом диалоге высокого уровня с Европейским союзом в Брюсселе. Японию также представлял государственный министр иностранных дел Хории Ивано.
От ЕС на встрече присутствовали Стефан Сежурн, исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам процветания и промышленной стратегии, и Марош Шефчович, член комиссии, отвечающий за торговлю и экономическую безопасность.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
