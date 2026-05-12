Глава Министерства финансов США 12 мая встретится с премьер-министром Японии Такаити

Вашингтон, 10 мая (Jiji Press). Министр финансов США Скотт Бессент сообщил в социальной сети X (ранее Twitter), что 12 мая в ходе поездки в Японию он встретится с премьер-министром Японии Такаити Санаэ и министром финансов Катаямой Сацуки.

Бессент вылетел в Японию 11 мая.

Ожидается, что американская и японская стороны обсудят развитие ситуации на валютном рынке после того, как японские власти недавно вмешались в рынок, скупая йену за доллары.

«Мы надеемся, что у них состоятся плодотворные дискуссии, которые позволят еще больше укрепить японско-американские отношения и обеспечить сотрудничество по различным международным вопросам», – заявил на пресс-конференции глава кабинета министров Японии Кихара Минору.

Перед визитом президента США Дональда Трампа в Китай 14 мая для встречи с председателем Си Цзиньпином, Бессент посетит Японию и Южную Корею. После поездки в Южную Корею 13 мая Бессент отправится в Китай и примет участие в саммите Трампа и Си Цзиньпина в Пекине.

