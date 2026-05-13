Глава Министерства финансов США встретился с премьер-министром Японии Такаити перед поездкой Трампа в Китай

Токио, 12 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и министр финансов США Скотт Бессент встретились в Токио, подтвердив двустороннее сотрудничество в области экономической безопасности, включая стратегические инвестиции и критически важные полезные ископаемые, в преддверии предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Бессент, который будет сопровождать Трампа в его поездке в Китай, заявил журналистам после встречи: «Мы обсудили визит президента и... важность двусторонних отношений между Японией и США».

Такаити написала в X (ранее Twitter), что Бессент проинформировал её о текущем состоянии американо-китайских отношений.

Правительство Японии обеспокоено тем, что Трамп может заключить сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, оставив при этом нерешёнными ключевые вопросы безопасности, включая Тайвань. Токио надеется, что предварительная координация с Бессентом, ключевой фигурой в политике США в отношении Китая, предотвратит такой сценарий.

В ходе встречи 12 мая Такаити также упомянула план по укреплению японских и американских цепочек поставок и отметила необходимость снижения риска использования передовых моделей искусственного интеллекта, таких как Claude Mythos, разработанных американским стартапом Anthropic, в злонамеренных целях.

