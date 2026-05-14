Южнокорейский автопроизводитель Kia откроет свой первый магазин в Японии

Токио, 13 мая (Jiji Press). Южнокорейский автопроизводитель Kia Corp. представил прессе свой первый в Японии магазин Kia PBV, планируя открыть его 15 мая для продажи своего среднеразмерного электрического фургона PV5.

Компания Kia PBV Japan Corp., созданная торговой компанией Sojitz Corp., будет управлять магазином, занимаясь продажами и послепродажным обслуживанием автомобилей.

В магазине в Ниситокио, городе в Токио, постоянно будут демонстрироваться от четырёх до шести автомобилей. Kia PBV Japan планирует открыть дополнительные магазины в префектуре Айти (центральная Япония), префектуре Фукуока (юго-западная Япония) и других местах, стремясь достичь объема продаж в 1000 автомобилей к окончанию 2026 финансового года.

PV5, ключевая модель Kia, продаваемая по всему миру, позволяет пользователям гибко изменять количество и расположение сидений в зависимости от своих потребностей.

Компания Kia выбрала сегмент среднеразмерных фургонов на японском автомобильном рынке, поскольку в нём относительно небольшое количество конкурентов. Kia ориентируется в основном на коммерческий сектор, включая компании, занимающиеся доставкой.

