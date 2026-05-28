В юго-западной Японии со дна моря подняли самолёт времён Второй мировой войны
НовостиОбщество История
Идзуми, префектура Кагосима, 27 мая (Jiji Press). В прошлом месяце из моря был поднят истребитель времён Второй мировой войны, принадлежавший ныне расформированному Императорскому японскому флоту, спустя 81 год после того, как он затонул в океане у берегов Акунэ, префектура Кагосима, на юго-западе Японии.
Некоммерческая организация из Кагосимы, отвечающая за проект по подъему обломков самолёта «Сидэн Кай», работает над созданием объекта для постоянной экспозиции самолета, сбитого в конце войны.
«Мы надеемся, что (самолёт) даст тем, кто пережил войну, и тем, кто её не пережил, возможность задуматься о мире, исходя из собственных ценностей», – заявил представитель НПО.
Разработанный как современный преемник истребителя AM6 Zero на поздних этапах войны, «Сидэн Кай» отличался высокой боевой мощью и манёвренностью, будучи оснащенным четырьмя 20-мм пулеметами.
На сайте Национального музея ВВС США самолет «Сидэн Кай» описывается как «лучший истребитель, использовавшийся Японией в значительных количествах во время войны» и «грозный противник в последние месяцы войны».
