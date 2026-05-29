Глобальные продажи японских автопроизводителей в апреле упали на 1,3%
Токио, 28 мая (Jiji Press). Согласно данным, опубликованным компаниями 28 мая, совокупные мировые продажи автомобилей восьми крупнейших японских автопроизводителей в апреле снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 936 042 единицы.
Снижение продаж последовало за ростом продаж годом ранее, вызванным сиюминутным спросом в преддверии масштабных тарифных мер, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, а также влиянием обострения напряжённости на Ближнем Востоке.
Глобальные продажи автомобилей Toyota Motor Corp. упали на 3,1%, а экспорт в страны Ближнего Востока сократился более чем на 90% на фоне фактического закрытия Ормузского пролива.
Глобальные продажи компании Nissan Motor Co. снизились на 7,6%, что отражает слабые продажи за рубежом, в том числе в Китае.
Напротив, глобальные продажи Suzuki Motor Corp. выросли на 20,9% благодаря высокому спросу в Индии.
