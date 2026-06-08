Преимущества для иностранных туристов в Японии вызывают дискуссии

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Токио, 7 июня (Jiji Press). Местные органы власти в Японии подвергаются критике за меры по привлечению иностранных туристов, включая субсидирование стоимости проезда на скоростных поездах синкансэн и отмену платы за вход, которые критики называют «несправедливыми».

В этом финансовом году правительство префектуры Кагосима в юго-западном регионе Кюсю Японии предприняло инициативу по привлечению иностранных туристов, поскольку их число оставалось ниже уровня, существовавшего до пандемии COVID-19.

В рамках этой инициативы полностью субсидируются билеты на скоростные поезда синкансэн стоимостью около 10 000 йен в одну сторону от станции Хаката в префектуре Фукуока, также расположенной на острове Кюсю.

Цель состоит в том, чтобы проинформировать потенциальных посетителей из стран, не имеющих прямых рейсов в Кагосиму, о том, что они могут добраться до префектуры на скоростных поездах синкансэн.

Однако примерно через месяц после объявления об этой инициативе в феврале она вызвала около 600 жалоб, в том числе о том, что иностранцы имеют особые привилегии и что люди не хотят, чтобы иностранцы приезжали, если для этого используются их налоги.

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