В Японии вскоре станет возможным применение препарата от почечных заболеваний у кошек
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Токио, 8 июня (Jiji Press). Препарат для лечения заболеваний почек у кошек вступил в заключительную стадию разработки перед его практическим применением в Японии.
В апреле в министерство сельского хозяйства была подана заявка на разрешение производства и продажи препарата, что вызывает надежды на то, что лекарство будет одобрено уже в этом году.
При поддержке в основном владельцев кошек, Миядзаки Тоору, президент и директор Токийского института AIM Medicine, возглавляющий разработку препарата, заявил, что надеется вывести препарат в продажу «как можно скорее».
Он также выразил надежду на скорое начало клинических испытаний препарата для лечения почечных заболеваний у людей.
Препарат для кошек был разработан с акцентом на ингибитор апоптоза макрофагов, или AIM, – тип белка, присутствующего в крови и помогающего очищать организм от отходов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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