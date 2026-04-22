Император Японии высоко оценил работу ветеринаров

Токио, 21 апреля (Jiji Press). Император Японии Нарухито в своей речи, произнесённой 21 апреля на международной встрече по ветеринарной медицине в Токио, выразил глубокую признательность ветеринарам за их работу.

В своём выступлении на английском языке на церемонии открытия Конгресса Всемирной ветеринарной ассоциации император сказал, что его семья прожила жизнь с различными животными, в том числе с тремя спасёнными собаками и четырьмя спасёнными кошками.

«Мы глубоко ценим работу ветеринаров, которые стремятся защитить здоровье и спасти жизни животных», – сказал император, присутствовавший на церемонии вместе с императрицей Масако и их дочерью, принцессой Айко.

Император Нарухито также заявил, что, по его мнению, эта встреча «способствует созданию общества, в котором люди и животные смогут жить вместе в гармонии».

После церемонии императорская чета и принцесса прослушали вступительную лекцию исследователя инфекционных заболеваний, таких как птичий грипп.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

