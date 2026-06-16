В префектуре Исикава выпустили ещё 10 хохлатых ибисов

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Канадзава, префектура Исикава, 15 июня (Jiji Press). В городе Хакуи в регионе Ното префектуры Исикава в центральной Японии в дикую природу выпущены ещё 10 хохлатых ибисов, сообщило правительство префектуры.

Таким образом, число хохлатых ибисов, особого природного сокровища Японии, выпущенных на свободу на главном острове страны Хонсю, достигло 18, включая восемь особей, выпущенных 31 мая.

14 июня 10 ибисов выпустили на волю методом «мягкого выпуска», при котором им разрешили самостоятельно покинуть временные клетки после того, как они привыкли к окружающей среде. Метод «жёсткого выпуска» использовался 31 мая, когда хохлатых ибисов выпустили непосредственно из вольеров.

Как сообщили представители префектурной администрации, после того как 14 июня около 9:30 утра были открыты двери временных клеток, все 10 хохлатых ибисов улетели примерно к 15:00 того же дня.

Следующий выпуск птиц запланирован примерно на сентябрь в городе Наканото в этой префектуре.

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