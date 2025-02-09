Домашние животные в Японии – важные члены семьи: в 80% домохозяйств отмечают дни рождения своих собак или кошек

Домашние животные в Японии – важные члены семьи: в 80% домохозяйств отмечают дни рождения своих собак или кошекОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Опрос, проведенный страховой компанией Anicom Insurance на её сайте для опроса клиентов в начале ноября 2024 года, показал, что в 82% домохозяйств отмечают дни рождения домашних питомцев.
По случаю дня рождения питомцев многие люди покупают подарки и делают памятные фотографии, а некоторые семьи даже устраивают вечеринки или отправляются с животными в совместные поездки с ночёвкой.
В основном в качестве подарков на день рождения люди покупают закуски и игрушки. Владельцы собак часто преподносят питомцу «праздничный торт». Интернет-магазины, торгующие товарами для животных, предлагают широкий ассортимент тортов из безопасных для животных ингредиентов, в основном изготавливаемых из фруктов, овощей и мяса.
Чаще всего стоимость подарков для домашних животных составляет от 1000 до 2000 йен.
В ходе опроса люди оставляли комментарии, и в том числе писали: «Я не думал, что буду устраивать что-то для празднования дня рождения своего питомца, но как только он у меня появился, он стал для меня как ребёнок, и это стало для меня большим праздником, чем собственный день рождения в детстве»; «Животные стареют во много раз быстрее, чем хозяева, поэтому дни рождения хочется отмечать по-особенному».
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Не только Хатико: памятники знаменитым собакам в Японии
- Верный пёс Хатико: символ преданности на станции Сибуя
- «Собачья жизнь» в Японии: 30% владельцев собак не могут гулять каждый день, 60% гуляют менее 30 минут в день
- Рейтинг пород собак в Японии: той-пудели сохраняют лидерство
- Животные за работой (2): собака Креа в начальной школе Святой Маргариты
- Дорога без границ: воспоминания о легендарном японском путешественнике Уэмуре Наоми
- Собаки-проводники в Японии: 928 работающих собак при потребности в 3000
- Знакомьтесь – Юри, собака, спасённая семьёй императора Японии
- Порода акита: собаки-самураи
- Отношение японцев к животным (часть вторая)
- Прощание с любимым роботом: похороны собак AIBO
- Кошки и собаки: самые любимые животные в Японии
- «Ня-ня» и «ван-ван»: как мяукать и лаять по-японски?