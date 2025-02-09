Домашние животные в Японии – важные члены семьи: в 80% домохозяйств отмечают дни рождения своих собак или кошек

Пускай животные и не понимают, почему именно в этот день им предлагают вкусные закуски, но у многих владельцев возникает желание как-то отметить день рождения домашнего питомца. К домашним животным часто относятся как к членам семьи.

Опрос, проведенный страховой компанией Anicom Insurance на её сайте для опроса клиентов в начале ноября 2024 года, показал, что в 82% домохозяйств отмечают дни рождения домашних питомцев.

По случаю дня рождения питомцев многие люди покупают подарки и делают памятные фотографии, а некоторые семьи даже устраивают вечеринки или отправляются с животными в совместные поездки с ночёвкой.

В основном в качестве подарков на день рождения люди покупают закуски и игрушки. Владельцы собак часто преподносят питомцу «праздничный торт». Интернет-магазины, торгующие товарами для животных, предлагают широкий ассортимент тортов из безопасных для животных ингредиентов, в основном изготавливаемых из фруктов, овощей и мяса.

Чаще всего стоимость подарков для домашних животных составляет от 1000 до 2000 йен.

В ходе опроса люди оставляли комментарии, и в том числе писали: «Я не думал, что буду устраивать что-то для празднования дня рождения своего питомца, но как только он у меня появился, он стал для меня как ребёнок, и это стало для меня большим праздником, чем собственный день рождения в детстве»; «Животные стареют во много раз быстрее, чем хозяева, поэтому дни рождения хочется отмечать по-особенному».

Фотография к заголовку: PIXTA

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