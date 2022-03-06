Рейтинг пород собак в Японии: той-пудели сохраняют лидерство

Той-пудели заняли первое место в рейтинге популярных пород собак в Японии за 2022 год, а самой часто встречающейся кличкой оказалась слово Муги – Пшеничка.

По данным страховой компании Anicom Insurance, в 2022 году в Японии уже тринадцатый год подряд на вершине рейтинга популярных пород собак остаются той-пудели, в то время как чихуахуа и смешанные породы (весом менее 10 кг) занимают второе и третье места.

Исследование проводилось на основе данных 125 711 собак, которым на момент регистрации для страхования домашних животных Anicom в 2021 году было меньше года. Среди них было 25 848 той-пуделей (20,6%), 18 112 чихуахуа (14,4%), и 17 477 собак смешанных пород (13,9%). Среди других популярных пород – сиба-ину (четвёртое место, в т. ч. мамэ-сиба), карликовая такса (пятое место) и шпиц (шестое место).

Рейтинг популярных пород собак 2022 года

Место

(место в 2021 г.) Порода Доля

в общем кол-ве 1 (1) Той-пудель 20,6% 2 (2) Чихуахуа 14,4% 3 (3) Смешанные (до 10 кг) 13,9% 4 (4) Сиба-ину (включая мамэсиба) 9,2% 5 (6) Карликовая такса 5,1% 6 (5) Шпиц 4,9% 7 (7) Цвергшнауцер 3,3% 8 (8) Французский бульдог 2,9% 9 (9) Йоркширский терьер 2,5% 10 (10) Ши-тцу 2,2%

Составлено Nippon.com на основе данных Anicom

Породы и места в рейтинге практически не изменились за год, только миниатюрная такса, которая в прошлом году занимала шестое место, опередила шпица, занимавшего пятое место. В целом все собаки в рейтинге – небольшие, весом до 5-10 килограммов. Единственными породами среднего размера (от 10 до 20 кг) в рейтинге являются сиба-ину и французский бульдог.

За десяткой лидеров идут мальтийские болонки, за которыми следуют канинхенская такса, золотистый ретривер, мопс, вельш-корги-пемброк и лабрадор-ретривер.

Рейтинг собачьих имён, опубликованный Anicom в ноябре 2021 года, показывает, что самым популярным именем в прошлом году было Муги («пшеница»), за ним следуют Коко (Коко), Сора («небо»), Мока (мокко) и Марон («каштан»). За предшествовавший год Муги и Коко поменялись местами, и имя Муги заняло первое место.

Рейтинг кличек собак

Место

(место в 2020 г.) Кличка Количество собак 1 (2) Муги 1236 2 (1) Коко 1178 3 (3) Сора 867 4 (6) Мока 849 5 (4) Марон 817 6 (5) Момо 714 7 (8) Тёко 713 8 (7) Моко 709 9 (13) Комуги 700 10 (9) Хана 691

Составлено Nippon.com на основе данных Anicom

Исследование кличек проводилось по данным 127 501 собак в возрасте до одного года на момент регистрации годового периода страхования домашних животных Anicom, закончившегося 30 сентября 2021 года. Самым популярным именем для кобелей было Рэо (Лев), за ним следовали Сора, Муги, Котаро и Мару, а среди женских имён – Коко, Муги, Момо, Хана и Мока.

Фотография к заголовку: PIXTA

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