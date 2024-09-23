Не только Хатико: памятники знаменитым собакам в Японии

Памятник верному псу Хатико, стоящий перед вокзалом Сибуя, – самая известная статуя собаки в Японии, а возможно, и в мире. Но в Японии можно найти много других памятников собакам – друзьям человека. В этой статье мы расскажем о некоторых из них.

Трагическая история собак первой Японской антарктической исследовательской экспедиции (Татикава, Токио)

На территории Музея Национального института полярных исследований в Татикаве, на западе Токио, находится группа из пятнадцати статуй сахалинских хаски. Это памятник собакам, прибывшим с первой Японской антарктической исследовательской экспедицией 1957-1958 годов на закованный в лёд континент и оставшимся там.

В Японии эту породу также называют карафуто-кэн, от прежнего названия острова Сахалин – Карафуто. Собаки этой породы известны своей выносливостью и долгое время использовались на Хоккайдо как служебные собаки. Они могут выдерживать температуру до -40 градусов по Цельсию, послушны людям и физически сильны. Они также могут обходиться без пищи до двух недель.

Когда было принято решение использовать карафуто-кэн в ездовых упряжках для исследования Антарктиды, из примерно 1000 собак на Хоккайдо было отобрано и обучено 40. Из них 20 лучших отправились в Антарктиду вместе с экспедицией.

Но в феврале 1958 года вторая экспедиция, отправлявшаяся на смену первой, была отменена из-за плохой погоды. Первую экспедицию пришлось эвакуировать с антарктической базы Сёва, оставив 15 выживших собак в лагере на цепи.

В январе следующего года, 11 месяцев спустя, вторая экспедиция прибыла на базу и с изумлением обнаружила, что две собаки сорвались с цепи и выжили. Их звали Таро и Дзиро, и история их спасения вдохновила в 1983 году создателей фильма «Антарктида» (Нанкёку моногатари), который затем был переснят в Голливуде в 2006 году под названием «Белый плен», сделав их всемирно известными.



Статуи Таро и Дзиро в порту Нагоя перед антарктическим исследовательским судном «Фудзи» (слева); фотография настоящих Таро (слева) и Дзиро (справа) (© Jiji)

Семь собак были обнаружены мёртвыми, всё ещё на цепи, а ещё шесть считались пропавшими без вести. Однако спустя 9 лет, в 1968 году, в растаявшем снегу вблизи станции Сёва нашли тело ещё одной собаки. Выяснилось, что кроме Таро и Дзиро была и третья собака, которая смогла освободиться от цепи и некоторое время жила в окрестностях станции.

Китамура Тайити, участник первой зимовочной экспедиции, отвечавший за собак и единственный, кто встретился с Таро и Дзиро после их возвращения, вместе с журналистом Каэцу Хироси в 2020 году установил, что этой «третьей собакой» был пёс по кличке Рики. Более того, они пришли к выводу, что Рики защищал Таро и Дзиро. Результаты их тщательного исследования подробно изложены в книге «Имя этой собаки никто не знает», написанной Каэцу Хироси под редакцией Китамуры Тайити и изданной издательством «Сёгакукан сюэйся пуродакусён».

В сентябре 1959 года Японское общество по предотвращению жестокого обращения с животными установило памятник всем пятнадцати собакам у входа в Токийскую телебашню. Позже, во время ремонта территории башни, скульптуры были демонтированы, а в 2013 году переданы в дар Национальному институту полярных исследований, где их можно увидеть и сегодня. Так спустя почти 50 лет собаки символически воссоединились с японской антарктической исследовательской экспедицией.

Скульптуры передают многообразие эмоций собак: некоторые печально воют, в то время как другие спят, свернувшись калачиком. Возможно, ожидая возвращения экспедиции, они видят во сне родной Хоккайдо.



Пятнадцать бронзовых статуй в Музее института полярных исследований (слева) были изготовлены скульптором Андо Такэси, автором памятника Хатико у станции Сибуя (© Амано Хисаки). Справа: те же скульптуры у входа в Токийскую телебашню (© Jiji)



Музей изучения Антарктики и Арктики открылся в 2010 году. Посетители могут узнавать о полярных регионах через театр северного сияния и реальные экспонаты, такие как антарктический лед и метеориты. Слева – снегоход, прошедший по маршруту протяжённостью в 5200 км от станции Сёва до Южного полюса и обратно в 1968-1969 годах. Справа – до широкого использования снегоходов для передвижения применялись собачьи упряжки (© Амано Хисаки)

Бунко, отважная пожарница (Отару, Хоккайдо)

Отару на западе Хоккайдо, с его кирпичными складами и булыжными мостовыми, сохранил ностальгическую атмосферу портового города начала ХХ столетия. Перед одним из кирпичных зданий, известным как бывший склад Отару на берегу канала, стоит одинокая бронзовая статуя собаки. Это Бунко, и памятник ей стал туристической достопримечательностью города.



Статуя Бунко стоит у входа в бывший склад Отару, построенный в 1893 году (© Pixta)

Бунко не была породистой собакой и жила в штабе пожарной службы Отару. Рассказывают, что всякий раз, когда бригада выезжала на вызов, она первой запрыгивала в пожарную машину и мчалась вместе со всеми на место происшествия. На её счету более 1000 выездов. Газеты, журналы и радиопередачи рассказывали истории о её храбрости и помощи пожарным: о том, как она сдерживала зевак, приносила пожарным шланг и так далее.



О том, как Бунко научилась садиться в пожарную машину и покидать её по команде, ходили легенды (предоставлено пожарным управлением города Отару)

Пожарные подобрали её в развалинах сгоревшего здания, когда она была ещё щенком, и с тех пор она жила в пожарной части. Бунко была незаурядной собакой, любила носить свою униформу пожарника, и даже сама ходила к ветеринару, когда болела.

Она скончалась 3 февраля 1938 года в окружении многочисленных друзей. Ей было 24 года, что соответствует возрасту примерно в 100 лет у человека. Историю жизни Бунко можно проследить в иллюстрированной книге «Пожарная собака Бунко» (автор Мидзугути Тадаси, иллюстрации Кадзи Аюта, издательство «Бункэйдо»).

В прошлом Отару был городом с преимущественно деревянными постройками, что часто приводило к масштабным пожарам. В ответ на это власти усилили противопожарные меры и начали возводить каменные здания. Именно в этот переходный период и прославилась собака по кличке Бунко.

Еще щенком Бунко была найдена пожарными, скулящей на пепелище после очередного пожара. Ее приютили в пожарной части, где она и осталась жить. Собака отличалась необычайным умом: она обожала носить пожарную фуражку и даже могла самостоятельно добраться до ветеринарной клиники, когда болела.

Бронзовый памятник отважной пожарнице был установлен в 2006 году. С тех пор с помощью сотрудников Туристической ассоциации Отару модница Бунко меняет шарфы и наряды по погоде, радуя посетителей.

В Отару есть ещё одно место, где можно увидеть Бунко, – Музей истории и природы Отару, расположенный недалеко от памятника. В музее выставлено чучело Бунко. Там и сегодня можно увидеть знаменитую собаку белого окраса с коричневыми пятнами, вислоухую и с озорной улыбкой.



Статуя Бунко украшена шарфом, подаренным местным жителем (© Ёсида Риэко)



Слева: каждый год в годовщину смерти Бунко жители приносят к памятнику её любимое лакомство – карамельные конфеты (© Ёсида Риэко) Справа – чучело Бунко в экспозиции местного музея (предоставлено Музеем истории и природы Отару)

Собаки-паломники в святилище Исэ дзингу (Исэ, префектура Миэ)

Великое святилище Исэ дзингу – главное среди примерно 80 000 синтоистских святилищ Японии. Вдоль маршрута паломничества к святыне есть много магазинов, и там находится знаменитый сувенирный магазин «Исэ сэкия хонтэн». Внимание туристов привлекает установленная перед магазином статуя Хисяку додзи, изображающая ребёнка верхом на собаке и с ковшом хисяку в руках.

На пьедестале скульптуры авторства Ябуути Сатоси можно прочитать пояснение.

«С древних времён люди стремились посетить великое святилище Исэ. Те, кто не мог совершить это путешествие самостоятельно, могли исполнить своё желание с помощью собак, которые отправлялись в паломничество вместо них. Собаки с хисяку на спинах держали путь к Великому святилищу Исэ, окружённые добротой и заботой других паломников. Ребёнок, сидящий на собаке, символизирует преданное собачье сердце.



Статуя Хисяку додзи перед зданием магазина (предоставлено «Исэ сэкия хонтэн»)

С завершением строительства тракта Токайдо в период Эдо (1603-1868) паломничество в Исэ стало важным событием в жизни, и многие люди мечтали его совершить. Раз в 60 лет дорогу заполняло массовое паломничество. Это называлось о-кагэ-маири, паломничество с целью снискать благосклонность божеств – о-кагэ.

Некоторые из тех, кто не смог совершить путешествие из-за болезни или по другим причинам, посылали вместо себя о-кагэ-ину – собак-паломников. Эти собаки отправлялись в Исэ дзингу с черпаками хисяку, привязанными к спинам.

Первое документальное упоминание об этих собаках датируется 1771 годом. Главный служитель святилища написал, что собака пришла получить благословение вместо своего хозяина, Такады Дзэнъэмона из провинции Ямасиро (современный Киото).

После этого случая традиция собачьих паломничеств в Исэ продолжилась. В городе Сукагава префектуры Фукусима, за храмом Фудодо, который является частью комплекса Дзюнэндзи, установлена статуя собаки по кличке Сиро. Согласно местной легенде, в годы Кансэй (1789-1801) эта верная собака совершила паломничество в святилище Исэ вместо своего больного хозяина и принесла оттуда священный амулет.

На собаках были бирки с указанием имени и адреса владельцев и пояснением, что они совершают паломничество к святилищу, а деньги на дорогу были привязаны к шнурку на шее.

Естественно, самостоятельно собаки не смогли бы найти святилище, в котором никогда раньше не были. Но им помогала система поддержки, известная как «деревенские проводы», когда путешествующие по дороге странники помогали собакам добраться от деревни к деревне. В то время люди верили, что хорошее отношение к собакам поможет им заслужить благословение, поэтому, похоже, очень немногие крали деньги у собак.

Кстати, в Японии зафиксирован удивительный случай собачьего паломничества. Собака преодолела путь примерно в 2400 километров от города Цугару Куроиси в нынешней префектуре Аомори до знаменитого святилища Исэ и обратно. На это путешествие у неё ушло три года. Это считается рекордом самого длительного одиночного путешествия собаки в истории Японии.



На гравюре укиё-э Утагавы Хиросигэ «Ёккаити: перекрёсток дороги к святилищу Исэ в Хинага» (Ёккаити хинагамура оивакэ сангудо) можно увидеть собаку-паломницу о-кагэ-ину перед священными воротами тории (предоставлено Музеем искусств Метрополитен, Нью-Йорк, США.

Даже в эпоху Мэйдзи (1868-1912) всё ещё можно было встретить собак, совершающих паломничество в Исэ, хотя их число значительно сократилось. Однако ситуация резко изменилась в 1873 году, когда правила разведения собак, введённые в Токио, распространились по всей стране и контроль за домашними животными стал более строгим. О-кагэ-ину перестали появляться на дорогах.

Но теперь, спустя 150 лет, они снова возвращаются, хоть и в другом виде. В Окагэ Ёкотё, торговом районе, расположенном перед воротами Великого святилища Исэ дзингу, владельцы могут привести своих собак, чтобы нарядить их в костюм о-кагэ-ину. Посетители могут украсить своих собак священными верёвками симэнава и амулетами и прогуляться по окрестностям. В качестве бонуса они также получают оберег о-мамори.



Современный о-кагэ-ину, прогуливающийся по Окагэ Ёкотё (слева) и чрезвычайно популярный сувенир – о-кагэ-ину на брелоке для телефона (справа; предоставлено Окагэ Ёкотё)

Тирори, первая в Японии собака-терапевт (Тюо, Токио)

Всего в пяти минутах ходьбы по оживлённым улицам от станции метро Гиндза, недалеко от театра Кабукидза, у реки Цукидзи находится тихий парк. Там вы можете увидеть статую собаки со щенками. Это памятник Тирори, бездомной собаке, которая стала первым в Японии четвероногим терапевтом.



Памятник Тирори и её щенкам у входа в парк, рядом с домом престарелых, где она работала собакой-терапевтом (© Амано Хисаки)

Собаки-терапевты помогают успокоить и поддержать пожилых людей и других пациентов, проходящих лечение или нуждающихся в уходе. Исследования показывают, что общение с ними хорошо влияет на эмоциональную стабильность, улучшает состояние при деменции и способствует восстановлению после перенесённого инсульта.

Летом 1992 года Тирори должны были усыпить в приюте, но её спас Оки Тоору, музыкант и основатель Международной ассоциации собак-терапевтов. Бездомная и хромая на правую ногу дворняга помогала ухаживать за пожилыми и немощными более десяти лет, вплоть до своей смерти весной 2006 года.

В глазах Тирори отражалось её огромное нежное сердце. Она заглядывала ими прямо в душу, отгоняя тревоги и успокаивая нервных пациентов.

Не счесть историй о том, как она помогла людям. Кто-то начинал процесс реабилитации просто из желания протянуть руку и погладить Тирори – и замечал, что парализованные руки снова начали двигаться; к кому-то вернулась способность говорить, а к кому-то – воля к жизни.

Но самое большое наследие Тирори, по словам Оки, заключается в том, что она проложила путь для таких же брошенных животных, как она сама, помогла им стать собаками-терапевтами.

«В больницах, которые я посещал после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года, все знали о собаках-терапевтах и встречали их с распростёртыми объятиями. Те, кто потерял своих собак во время цунами, сжимали в руках фотографии своих питомцев и крепко обнимали собак-терапевтов».



Оки Тоору (слева) и один из пациентов, Хасэгава Сатокити (справа), с собакой Тирори. После того, как её поддержка помогла ему пройти курс реабилитации, он перестал нуждаться в интенсивной медицинской помощи и смог самостоятельно стоять (предоставлено Международной ассоциацией собак-терапевтов)



Накадзато Эйко, страдавшая легким нарушением мозговой деятельности, полностью утратила подвижность конечностей после падения в собственном доме. На первых сеансах терапии она могла лишь смотреть на собаку по кличке Тирори (на фото слева). Однако со временем на лице Накадзато начала появляться широкая улыбка, что свидетельствовало о положительном эффекте терапии (фотография предоставлена Международной ассоциацией собак-терапевтов)

Фотография к заголовку: 15 бронзовых статуй в Музее Национального института полярных исследований в память о собаках карафуто-кэн, которые погибли после эвакуации первой Японской антарктической исследовательской экспедиции. Скульптор Андо Сатоси, автор памятника Хатико на станции Сибуя (© Амано Хисаки)

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