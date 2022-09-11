«Собачья жизнь» в Японии: 30% владельцев собак не могут гулять каждый день, 60% гуляют менее 30 минут в день

Нередко люди решают завести собаку, не особо задумываясь о том, готовы ли они гулять с ней каждый день. Само собой, бывает, что из-за работы и по другим причинам не хватает времени, но собака не может гулять в одиночку. Наверное, следует учитывать это до того, как заводить домашнего питомца.

Я – сиба, живу в квартире в Токио. Мой человек-слуга (считает себя хозяином) –менеджер в ИТ-компании. Вроде бы по человеческим меркам жизнь неплохая – еда знаменитой марки из качественных японских ингредиентов без добавок, а раз в месяц водят в салон, чтобы принять ванну.

Но собачья жизнь – не сплошное веселье.

Только 33,2% всех собак имеют возможность сопровождать человека и выгуливать его дважды в день. 30,3% собак приходится гулять раз в день, а 28,9% собак, как и я, недовольны – человек иногда отговаривается работой и пропускает день.

Наконец-то вышли на прогулку, собака сделала свои важные дела, и тут же слышит: «Всё, идём домой!». Собаке нужно вместе с человеком весело прогуляться, проверить, всё ли в порядке в округе, обменяться приветствиями с друзьями, которых она встречает по пути.

63,9% собак, к сожалению, гуляют менее 30 минут, и людям следует знать, насколько разочарованы те 10,8% собак, которым приходиться довольствоваться прогулкой в пределах 10-минут.

У человека могут быть свои жизненные обстоятельства, это можно понять. Но собака не любит постоянно сидеть дома в одиночестве. 28,8% собак проводят в одиночестве от 6 до 10 часов в день, а 11,0% – более 10 часов.

Люди! Мы хотим больше играть с вами! Мы хотим вволю побегать!

Опрос проводился в июле компанией Sanyu Industry, которая управляет компанией Nina Dog Toys, занимающейся развивающими игрушками для собак. В ходе опроса были получены ответы от 1018 владельцев собак.

Фотография к заголовку: PIXTA

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