Honda и Nissan рассматривают возможность использования общих базовых компонентов для автомобилей нового поколения
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Токио, 25 июня (Jiji Press). Как стало известно, компании Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. рассматривают возможность использования общих базовых компонентов для своих автомобилей следующего поколения с программно-определяемой системой управления, чтобы снизить затраты на разработку и закупку.
Японские автопроизводители планируют выпустить автомобили с использованием унифицированных деталей уже в 2029 году.
По данным информированных источников, обе компании рассматривают возможность унификации электронного блока управления (ECU), который контролирует различные функции автомобиля, такие как двигатель и тормоза, с помощью электронных сигналов. ECU требуют большого количества полупроводников и электронных компонентов, при этом для автомобилей повышенной проходимости требуется более производительный блок.
Автопроизводители также обсуждают стандартизацию операционной системы, на которой работает бортовое программное обеспечение автомобиля.
В августе 2024 года Honda и Nissan объявили о намерении обсудить сотрудничество в области внедорожных автомобилей, аккумуляторов и поставок транспортных средств. Хотя переговоры об интеграции менеджмента в конечном итоге провалились, обе компании продолжают изучать возможности сотрудничества в различных областях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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