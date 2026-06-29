Индия и Япония сближают видение Индо-Тихоокеанского региона: экс-советник МИД Индии – о ФОИП и ожиданиях от визита Такаити

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Нью-Дели, 29 июня 2026 года (Jiji Press) – Бывший советник Министерства иностранных дел Индии по Японии Ашок Кумар Чаула дал интервью агентству Jiji Press. Говоря о концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» (ФОИП), со времени выдвижения которой в этом году исполняется 10 лет, он отметил, что она во многом разделяет принципы и цели с собственным индийским видением. Чаула также рассказал об ожиданиях от визита премьер-министра Такаити Санаэ в Индию 1 июля и предстоящих переговоров на высшем уровне. Ниже приводятся основные фрагменты беседы.

— Как ФОИП повлиял на индийскую дипломатию?

За прошедшее десятилетие Индия выдвинула собственное морское видение — МАГАСАГАР, то есть взаимное и всестороннее развитие в интересах безопасности и роста во всех регионах. Япония, в свою очередь, опираясь на концепцию ФОИП, придаёт большое значение верховенству права и свободе судоходства, а в последние годы усиливает работу в сферах экономической безопасности и подготовки кадров. Зона пересечения двух подходов расширяется, они взаимно дополняют друг друга. Каждая концепция развивалась самостоятельно, однако постепенно они сближались.

— Ситуация в Ормузском проливе оставалась кризисной.

И Япония, и Индия по-прежнему в значительной мере зависят от поставок энергоносителей с Ближнего Востока, поэтому стабильность морских путей, включая Ормузский пролив, является для них жизненно важным национальным интересом. Нынешняя ситуация в очередной раз показала, что ФОИП — это не абстрактная идея, а вопрос, напрямую затрагивающий экономику и повседневную жизнь граждан Японии и Индии.

— Как премьер-министр Моди оценивает бывшего премьер-министра Абэ Синдзо, выдвинувшего концепцию ФОИП?

Абэ был для Индии не просто лидером дружественной страны. Он качественно преобразил японо-индийские отношения, и Моди высоко ценил его дальновидность. Именно на основе этого доверия продвигались такие важные инициативы, как четырёхсторонний диалог по безопасности «Квад» с участием Японии, США, Австралии и Индии, а также проект высокоскоростной железной дороги. После смерти Абэ Моди заявил: «Индия потеряла настоящего друга» — и объявил траур. Эти слова и действия красноречиво говорят о том, как высоко он ценил Абэ.

— Каковы дальнейшие задачи в сфере контактов между людьми и экономического сотрудничества?

Основой сотрудничества следующего уровня станет человеческий капитал. Кроме того, японским компаниям ещё предстоит лучше адаптироваться к стремительно меняющейся индийской среде. Особенно в крупных проектах с участием нескольких компаний нередко возникают задержки в принятии решений и рост затрат.

— Япония фактически сняла принципиальный запрет на экспорт вооружений. Каковы перспективы японо-индийского оборонного сотрудничества?

Перспективы весьма значительны. Важным пробным камнем станет экспорт в Индию корабельной коммуникационной антенны «Юникорн». Это должно стать отправной точкой для полноценного развития сотрудничества, поэтому принципиальное значение приобретает реальное содержание передачи технологий и локализации производства. Не дожидаясь экспорта «Юникорна», следует параллельно приступить к работе над следующим проектом.

— Чего вы ожидаете от переговоров на высшем уровне?

Я ожидаю, что будут представлены конкретные механизмы практического взаимодействия в области экономической безопасности — в частности, по цепочкам поставок, полупроводникам и критически важным полезным ископаемым.







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