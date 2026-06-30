Мать тайской девочки, фигурировавшей в деле о проституции, приговорена к тюремному заключению за торговлю людьми, в том числе за вовлечение дочери в секс-торговлю в Токио

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Бангкок, 29 июня (Jiji Press). Тайский уголовный суд приговорил женщину к семи с половиной годам тюремного заключения за торговлю своей дочерью с целью вовлечения её в оказание сексуальных услуг в массажном салоне в Токио.

Согласно материалам дела в Бангкоке, мать въехала в Японию со своей тогда 12-летней дочерью в июне прошлого года под предлогом осмотра достопримечательностей, после чего бросила девочку в массажном салоне.

Дело получило огласку в сентябре, когда девушка самостоятельно обратилась за помощью в региональное иммиграционное управление Токио.

Тайская полиция заявила, что показания матери свидетельствуют о том, что она договорилась с бывшим владельцем массажного салона о том, чтобы девочка работала там.

Мать была задержана во время поездки на Тайвань в сентябре по подозрению в причастности к проституции, а в декабре переведена в Таиланд, где ей были предъявлены обвинения местными прокурорами.

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