Мать тайской девочки, фигурировавшей в деле о проституции, приговорена к тюремному заключению за торговлю людьми, в том числе за вовлечение дочери в секс-торговлю в Токио
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Бангкок, 29 июня (Jiji Press). Тайский уголовный суд приговорил женщину к семи с половиной годам тюремного заключения за торговлю своей дочерью с целью вовлечения её в оказание сексуальных услуг в массажном салоне в Токио.
Согласно материалам дела в Бангкоке, мать въехала в Японию со своей тогда 12-летней дочерью в июне прошлого года под предлогом осмотра достопримечательностей, после чего бросила девочку в массажном салоне.
Дело получило огласку в сентябре, когда девушка самостоятельно обратилась за помощью в региональное иммиграционное управление Токио.
Тайская полиция заявила, что показания матери свидетельствуют о том, что она договорилась с бывшим владельцем массажного салона о том, чтобы девочка работала там.
Мать была задержана во время поездки на Тайвань в сентябре по подозрению в причастности к проституции, а в декабре переведена в Таиланд, где ей были предъявлены обвинения местными прокурорами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Полиция Осаки раскрыла преступную группировку, принуждавшую около 130 несовершеннолетних девушек к проституции по всей Японии
- Японская полиция создаст команду для борьбы с лидерами преступных групп «Токурю»
- Организованная преступность в Японии: к концу 2024 года число членов организованных преступных группировок достигло рекордно низкого уровня в 18800 человек
- Японская полиция задержала более 10000 человек из «текучих» преступных групп «Токурю» — превзошли число арестов членов якудза