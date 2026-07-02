Глава индийского оборонного института приветствовал снятие Японией ограничений на экспорт вооружений＝Нью-Дели ждёт расширения сотрудничества в сфере оборонной техники

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Нью-Дели, 2 июля (Jiji Press) – Директор Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара, созданного министерством обороны Индии, Суджан Чиной, занимавший пост посла Индии в Японии в 2015–2018 годах, дал интервью, в котором приветствовал решение Японии в принципе разрешить экспорт вооружений летального назначения. Он выразил надежду на совместное производство кораблей и других видов оборонной техники, а также на продвижение сотрудничества в этой сфере на японо-индийском саммите, который состоится 2 июля в Нью-Дели. Основные фрагменты беседы приводятся ниже.

— Япония в принципе разрешила экспорт вооружений, обладающих летальным потенциалом.

«Я всецело приветствую это решение, — заявил Чиной. — Оно будет способствовать укреплению безопасности и обороноспособности Японии».

По его словам, под руководством премьер-министра Такаити Санаэ Япония предложила Филиппинам передать эскортные корабли типа «Абукума» Морских сил самообороны после их вывода из эксплуатации, а Австралии — экспортировать фрегаты типа «Могами» в модернизированной версии. «Полагаю, что Япония также поддерживает контакты с Индией по вопросу фрегатов типа «Могами», — отметил он.

Чиной подчеркнул, что Японии необходимо распределять производственные площадки оборонной промышленности между надёжными партнёрскими странами. По его словам, для государства с небольшой территорией опасно сосредотачивать передовые военные промышленные объекты исключительно внутри страны, поскольку в случае войны они могут легко стать целями для ударов.

В этом смысле Индия является для Японии оптимальным партнёром, отметил Чиной. По его словам, корабли и вооружения, произведённые в Индии, могли бы использоваться самой Японией. Такой подход он назвал своего рода «страховкой» и способом снижения рисков.

— Япония позиционирует себя как «миролюбивое государство». Не вызывает ли такая смена курса недоумения в Индии?

«Абсолютно нет, — ответил Чиной. — Напротив, индийское общество воспринимает это положительно. Многие считают, что Японии уже давно следовало сделать этот шаг».

По его словам, миролюбивая сущность Японии от этого не меняется. Однако это не означает, что страна должна соглашаться с положением, при котором она фактически оказывается со связанными руками и может подвергаться давлению со стороны других государств.

Чиной отметил, что Китай усиливает давление, проводит различные учения и может совершать заходы в район островов Сенкаку. Если Япония будет проводить более активную оборонную политику, это заставит Китай действовать осторожнее, считает он.

По словам Чиноя, Япония слишком долго чрезмерно полагалась на США в вопросах обороны и безопасности, и другие страны пользовались этой ситуацией. «До сих пор положение Японии нельзя было назвать нормальным. Сейчас оно постепенно становится нормальным», — заявил он.

— Индия выстраивает сотрудничество в сфере оборонной техники с широким кругом государств. Нет ли риска, что вооружения, экспортированные Японией, могут попасть в третьи страны?

«У подобных опасений и тревог нет никаких оснований, — заявил Чиной. — Индия является одним из крупнейших в мире покупателей военной техники. Она эксплуатирует вооружения французского, американского и российского производства, однако никогда не передавала их другим странам».

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