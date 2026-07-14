Согласно сообщению, десятки высланных из других стран российских шпионов действуют в Японии

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Нью-Йорк, 12 июля (Jiji Press). Из сотен российских шпионов, высланных из западных стран вскоре после начала вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, десятки сейчас действуют в Японии, сообщила газета The New York Times со ссылкой на западных представителей разведки и правительства.

Как сообщила газета, скоординированные высылки были направлены на срыв разведывательных операций Москвы и препятствование закупкам критически важных товаров, включая микрочипы, передатчики и оборудование, используемое в производстве оружия.

В докладе говорится, что «слабые законы Японии о шпионаже и процветающая высокотехнологичная промышленность сделали её важнейшей частью военных усилий России». В нём также отмечается, что 90% российских ракет и беспилотников содержат японские компоненты, со ссылкой на оценки правительства Украины.

По словам нынешних и бывших сотрудников пяти западных разведывательных агентств, операции в Токио сосредоточены вокруг «секретного подразделения российской военной разведки, известного как 20-е управление», роль которого ранее публично не разглашалась.

По словам официальных лиц, шпионы, выдавая себя за дипломатов и бизнесменов, приобретают или крадут технологии для использования на поле боя и контрабандой ввозят их в Россию.

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