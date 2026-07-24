Япония и Россия возобновят молодёжные обмены после семилетнего перерыва

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Токио, 23 июля (Jiji Press). Программа обмена молодёжью между Японией и Россией, как ожидается, возобновится в августе после семилетнего перерыва, заявил представитель Министерства иностранных дел Японии.

По словам чиновника, около 15 студентов из японских университетов и аспирантур будут направлены в Санкт-Петербург на северо-западе России примерно на 10 дней. Они будут посещать занятия по русскому языку и общаться с местными студентами.

Программа началась в 1999 году на основе соглашения, достигнутого на саммите Япония и России годом ранее, однако была приостановлена ​​после пандемии COVID-19 и вторжения России в Украину. Последнее мероприятие в рамках программы состоялось в 2019 году.

По словам чиновника, японское министерство ведёт переговоры с российской стороной о возобновлении программы, поскольку во время приостановки программы возрос спрос со стороны японских студентов на поездки и обучение в Россию.

«Предоставление возможностей для непосредственного знакомства с Россией и изучения ее языка особенно важно, поскольку сегодня отношения между Японией и Россией являются напряжёнными», – сказал чиновник.

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