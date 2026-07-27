В Токио в День Быка люди выстраиваются в длинные очереди, чтобы поесть угря

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Токио, 26 июля (Jiji Press). 26 июля, в День Быка, в Токио с раннего утра у магазинов и ресторанов, специализирующихся на жареном угре в стиле кабаяки, выстроились длинные очереди. Популярное блюдо привлекало покупателей, несмотря на палящую жару.

В Японии традиционно едят жареного угря в День Быка в середине лета, веря, что это помогает восполнить энергию и перенести летнюю жару.

Несмотря на повсеместный рост цен на продукты питания в стране, угорь по-прежнему популярен, и многие рестораны либо снижают цены, либо оставляют их без изменений благодаря обильному улову мальков угря в прошлом году.

В токийском ресторане «Яцумэя Нисимура» в районе Мэгуро сотрудники начали работу в 4 утра, чтобы приготовить более 1200 филе угря на гриле. Опытные повара ловко покрыли угря секретным соусом ресторана, а затем пожарили его на углях.

Ресторан предлагает еду на вынос только в День Быка, а его фирменное блюдо, большое жареное филе угря, стоит 3000 йен за порцию. Несмотря на то, что цены на ингредиенты, помимо угря, резко выросли, ресторан сохранил те же цены, что и в прошлом году..

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