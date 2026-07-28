На Кюсю впервые зафиксирована температура 40 градусов Цельсия

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Токио, 27 июля (Jiji Press). В 15:30 в городе Хита, префектура Ойта, температура воздуха достигла 40 градусов Цельсия. По данным Японского метеорологического агентства, это первый зарегистрированный случай, когда в регионе Кюсю на юго-западе Японии температура достигла или превысила этот уровень.

Это также стало шестым кокусёби, «чрезвычайно жарким днём» в стране в этом году, причём жара была вызвана областью высокого давления, расположенной у западного побережья Кюсю.

В городе Курумэ в префектуре Фукуока зафиксировано 39,8 градуса, в районе Экавасаки города Симанто в префектуре Коти – 39,6 градуса, в городе Асакура в префектуре Фукуока – 39,2 градуса, а в городе Акиота в префектуре Хиросима – 39,1 градуса.

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