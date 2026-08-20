Международный уголовный суд осудил санкции США в отношении президента Аканэ

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Брюссель, 19 августа (Jiji Press). Международный уголовный суд резко осудил санкции Соединённых Штатов против своих должностных лиц, включая президента Аканэ Томоко из Японии.

Санкции представляют собой «вопиющее посягательство на независимость беспристрастного судебного учреждения», говорится в заявлении Международного уголовного суда.

«Когда судебным деятелям угрожают за применение закона, под угрозой оказывается сам международный правовой порядок», – заявили в МУС, пообещав продолжать свою миссию, несмотря на санкции.

Согласно данным Международного уголовного суда, Вашингтон ввёл санкции против девяти из 18 судей, а также против обоих заместителей прокурора, бывшего прокурора и одного сотрудника аппарата суда.

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен также выразил несогласие с санкциями США, написав в X (ранее Twitter), что «международные суды и трибуналы должны иметь возможность свободно выполнять свои мандаты». Он заявил, что Нидерланды полностью поддерживают МУС и его сотрудников, и что они пригласили Аканэ обсудить дальнейшую поддержку. Штаб-квартира МУС находится в Гааге.

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