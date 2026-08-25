В Японии делают обязательным использование автомобильных систем, распознающих отвлекающихся и сонливых водителей

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Токио, 24 августа (Jiji Press). Министерство транспорта Японии планирует ввести обязательное оснащение как японских, так и импортных автомобилей системой обнаружения отвлечения внимания водителя или засыпания за рулем, сообщили представители министерства.

Министерство планирует в сентябре пересмотреть постановление, чтобы распространить новое требование на новые модели, выпускаемые начиная с 2031 года, и на существующие модели, которые будут выпускаться в 2033 году.

Подобные системы мониторинга водителя отслеживают направление взгляда водителя, движение век и активность рулевого колеса с помощью встроенных в автомобиль камер и других датчиков. Они оповещают водителя при обнаружении отклонений посредством сигналов тревоги и вибрации рулевого колеса.

В соответствии с требованиями министерства, системы будут выявлять отвлечение внимания за рулем, если водитель не смотрит вперёд в течение шести секунд при скорости от 20 до 50 километров в час и в течение 3,5 секунд при скорости выше 50 км/ч. Системы также будут определять засыпание за рулём, если транспортные средства движутся со скоростью от 70 до 130 км/ч.

В марте на сессии Всемирного форума по гармонизации правил дорожного движения, в которой участвовала Япония, был принят новый международный стандарт DMS. Новый стандарт должен вступить в силу в сентябре.

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