Япония подчёркивает роль Международного уголовного суда: министр иностранных дел Мотэги

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Токио, 24 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу подчеркнул важность Международного уголовного суда в видеообращении к участникам встречи представителей азиатских и африканских стран в Токио.

Мотэги не упомянул санкции, введённые на прошлой неделе администрацией президента США Дональда Трампа против президента Международного уголовного суда Аканэ Томоко из Японии. Министерство не сообщило, когда было записано это сообщение.

«Япония придаёт большое значение роли международных судебных институтов в мирном урегулировании споров и поддержании правопорядка и активно участвует в укреплении этих институтов», – сказал Мотэги в видео.

«Наши коллективные усилия нашли отражение в том, что председательство в Международном суде и Международном уголовном суде занимают японские судьи», – также сказал он.

«Поскольку созданный нами международный порядок сталкивается с множеством вызовов, мы живем в критически важную эпоху, которая определит, сможет ли международное сообщество в целом защитить свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве права», – отметил министр.

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