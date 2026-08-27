Глава Международного уголовного суда заявила, что для санкций США против неё нет никаких оснований

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Председатель Международного уголовного суда Японии Аканэ Томоко заявила, что для введения в отношении неё санкций США «нет оснований».

«Могу с уверенностью сказать, что нет никаких оснований для введения в отношении меня санкций», – заявила Аканэ во время онлайн-пресс-конференции, организованной Японским национальным пресс-клубом, в ответ на объявленные против нее 18 августа санкции США.

«Хотя я в определённой степени понимаю, что санкции поставят меня в невыгодное положение, я буду бороться изо всех сил», – сказала она.

Аканэ назвала санкции против суда в Гааге «кризисом верховенства права».

«Мы ни в коем случае не должны допустить краха Международного уголовного суда, и мы будем сопротивляться всеми силами, – сказала она. – Меня не сломят угрозы».

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