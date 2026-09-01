С 1 сентября в Японии ограничение скорости на дорогах в жилых кварталах снижено до 30 км/ч
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Токио, 31 августа (Jiji Press). С 1 сентября скоростной режим на жилых улицах Японии, где отсутствуют разделительные линии и знаки ограничения скорости, будет снижен с нынешних 60 км/ч до 30 километров в час.
Цель этой меры – сократить количество аварий в городских районах с интенсивным пешеходным движением и узкими улицами, что знаменует собой серьезный сдвиг в правилах дорожного движения страны, поскольку на такие дороги приходится около 70% всех обычных дорог по всей стране.
Число детей и пожилых людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на жилых улицах, остается стабильным и составляет около 300 человек в год, несмотря на общую тенденцию к снижению числа аварий.
В июле 2024 года для решения этой проблемы правительство приняло решение пересмотреть установленное законом ограничение скорости.
Согласно изменениям в правилах, максимальная скорость на обычных дорогах без знаков ограничения скорости, дорожной разметки и разделительных полос будет установлена на уровне 30 км/ч, превышение которой, как утверждается, значительно увеличивает риск получения пешеходами смертельных травм в результате дорожно-транспортных происшествий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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