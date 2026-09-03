На мероприятии в Токио компания Mitsubishi Motors представила новый Pajero

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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Японская компания Mitsubishi Motors Corp. представила новый внедорожник Pajero на мероприятии в Токио. Продажи в стране начнутся 17 декабря.

Выпуск этой модели ознаменует возвращение Pajero на рынок после того, как его производство для внутреннего рынка прекратилось семь лет назад. Цены и другие подробности будут объявлены 29 октября.

На презентации президент Mitsubishi Motors Кисиура Кэйсукэ назвал новый Pajero «флагманской моделью» компании.

Он также отметил, что новая модель «олицетворяет» Mitsubishi Motors. «Мы вложили в новый Pajero всё, что у нас есть, включая наши технологии».

Автомобиль с дизельным двигателем также будет продаваться в Таиланде с середины октября и в Австралии с начала декабря. Компания планирует продать в общей сложности 10 000 единиц в этих трёх странах в этом финансовом году.

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