На мероприятии в Токио компания Mitsubishi Motors представила новый Pajero
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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Японская компания Mitsubishi Motors Corp. представила новый внедорожник Pajero на мероприятии в Токио. Продажи в стране начнутся 17 декабря.
Выпуск этой модели ознаменует возвращение Pajero на рынок после того, как его производство для внутреннего рынка прекратилось семь лет назад. Цены и другие подробности будут объявлены 29 октября.
На презентации президент Mitsubishi Motors Кисиура Кэйсукэ назвал новый Pajero «флагманской моделью» компании.
Он также отметил, что новая модель «олицетворяет» Mitsubishi Motors. «Мы вложили в новый Pajero всё, что у нас есть, включая наши технологии».
Автомобиль с дизельным двигателем также будет продаваться в Таиланде с середины октября и в Австралии с начала декабря. Компания планирует продать в общей сложности 10 000 единиц в этих трёх странах в этом финансовом году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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