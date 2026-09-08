Аканэ, глава Международного уголовного суда, называет МУС последним бастионом верховенства права

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Токио, 6 сентября (Jiji Press). Председатель Международного уголовного суда Аканэ Томоко, находящаяся под санкциями США, назвала эту организацию, базирующуюся в Гааге, последним бастионом верховенства права в мире.

Поддержка со стороны людей во всем мире необходима для продолжения деятельности Международного уголовного суда, заявила она на мероприятии, организованном неправительственной организацией в Токио.

Аканэ, принявшая участие в мероприятии в онлайн-формате, выразила искреннюю благодарность Японии за помощь, в том числе за проведение кампании по сбору подписей.

Санкции США незаконны и неприемлемы, заявила она, назвав их попыткой подавить правосудие с помощью внешней силы.

Аканэ рассказала, что ей удаётся получать зарплату через местный банк, хотя с переводом денег у неё возникают проблемы. По ее словам, компании отказываются от транзакций с ней из-за санкций.

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