Предупреждение о вулканической опасности для вулкана Токатидакэ на Хоккайдо повышено до 3-го уровня
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Токио, 12 сентября (Jiji Press). Метеорологическое агентство Японии повысило уровень опасности для горы Токатидакэ в самой северной префектуре Японии, Хоккайдо, до 3-го уровня, запретив доступ на эту гору высотой 2077 метров.
Для этой горы третий уровень опасности объявлен впервые с момента введения системы оповещения в 2008 году. Второй уровень ограничивает доступ к районам вокруг кратеров.
Вулканическая активность усилилась, что повышает вероятность извержения, сообщило агентство, предупредив о возможности падения крупных вулканических бомб в радиусе примерно 3 километров от кратера.
Гора расположена на границе города Фурано и посёлков Биэй, Камифурано, Минамифурано и Синтоку.
Администрация посёлка Камифурано издала приказ об эвакуации жителей района Фукиагэ онсэн и рекомендовала пожилым и другим уязвимым жителям района Токатидакэ онсэн эвакуироваться.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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