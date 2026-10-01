Место проведения заседания государств-участников Международного уголовного суда перенесено из Нью-Йорка в Гаагу
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Брюссель, 29 сентября (Jiji Press). Международный уголовный суд заявил, что перенесёт свою ежегодную встречу государств-членов из Нью-Йорка в Гаагу из-за опасений, что санкции США могут ограничить участие.
25-я сессия Ассамблеи государств-участников Римского статута первоначально была запланирована на период с 30 ноября по 7 декабря в штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. Вместо этого, после консультаций со всеми государствами-участниками, она состоится в Гааге, сообщила Международная уголовная комиссия (МУК).
Должностные лица МУС, включая президента Аканэ Томоко, находящуюся под санкциями США, могут столкнуться с ограничениями на посещение заседания.
В МУС заявили, что некоторые делегации и представители неправительственных организаций также могут пострадать от визовых ограничений США.
Ассамблея государств-участников, являющаяся органом, осуществляющим управленческий надзор и законодательную деятельность в рамках Международного уголовного суда, обычно собирается раз в год в Гааге или Нью-Йорке для обсуждения бюджета суда, кадровых вопросов и других тем.
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