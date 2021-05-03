Посол танца живота: Фарида Юми представляет арабское исполнительское искусство в Японии

Японская танцовщица и хореограф Фарида Юми работает над расширением культурного обмена между арабским миром и Японией, привнося в японскую культуру сложные ритмы и выразительные движения танца живота. Мы встретились с Фаридой, чтобы поговорить о её жизненном пути и о привлекательности древнего исполнительского искусства.

Танцовщица и хореограф. Начала заниматься танцем живота в 2003 году, увидев демонстрацию этого исполнительского искусства в Германии, выиграла ряд профессиональных соревнований в Японии и за рубежом. В 2014 году она основала собственную танцевальную студию и в настоящее время преподаёт в Токио, Тибе и Фукусиме. Начала изучать арабский язык и каллиграфию в Арабском исламском институте в Токио в 2018 году, который окончила в январе 2021 года. В январе 2020 года стала первой японкой, выступившей с Национальной фольклорной танцевальной группой Египта во время празднования в Гонконге шестидесятилетия со дня основания группы.

В Японии зарождается бум танца живота. За последние несколько лет этот выразительный танец завоёвывает всё больше поклонников, которых привлекают красочные одежды, увлекательные ритмы и характерные изящные движения, а также его возможности как одной из форм фитнеса. Фарида Юми, танцовщица и хореограф, работающая в Токио и других префектурах, рада росту популярности этого древнего танцевального искусства. Начав заниматься танцем живота в 2003 году, она привлекла внимание к своему таланту в стране и за рубежом. Сейчас Фарида выступает и руководит собственной студией в Японии, но оглядываясь назад, признаёт, что никогда не ожидала таких результатов от возникшего когда-то интереса к египетской культуре.

Путь к танцевальному искусству

Фарида говорит, что с детства она была очарована арабской и ближневосточной культурой, особенно египетской цивилизацией. Она любит путешествовать, и шесть раз посещала Египет, чтобы познакомиться с богатой культурой и реликвиями древних царей. С другой стороны, её предпочтения в танце были скорее на стороне живых ритмов бразильской самбы, чем плавных изгибов, которые она видела на танцевальных шоу в Каире. Однако во время учёбы в Германии она побывала на представлении танца живота, где и открыла для себя это искусство. Очарованная выступлением, она занялась этими старинными танцами. «А остальное уже история», - говорит она.

Она начала обучаться у Любны Имам, египетской танцовщицы, специализирующейся на традиционных и фольклорных танцах. Фарида часто ездила в Египет, чтобы участвовать в семинарах, проводимых её наставницей, хотя после начала пандемии ей приходится учиться онлайн.



Японская исполнительница танца живота Фарида Юми

Одна из первых особенностей, которые открыла для себя Фарида, – это богатое региональное разнообразие танцев живота. Хотя этот танцевальный жанр обычно считают египетским, некоторые эксперты утверждают, что он имеет турецкое происхождение, в то время как другие указывают на иные регионы его зарождения. Тысячелетняя история танца не позволяет с уверенностью сказать, где зародился танец, и, похоже, каждая страна в регионе теперь называет себя колыбелью этого танцевального стиля.

Интерес женщин к танцу

Фарида говорит, что в Японии профессиональный танец живота уже имеет долгую историю, но отмечает, что до недавнего времени не существовало официальной профессиональной организации, поддерживающей исполнителей и учащихся. Ситуация изменилась после создания в 2017 году Японской ассоциации танца живота (JBA). Ассоциация проводит для своих членов различные семинары и тренинги, а также организует выступления. Фарида отмечает, что хотя организация пока находится в зачаточном состоянии, она играет важную роль в поддержке развития танца живота в Японии. Она говорит, что отсутствие строгих требований к членству обеспечивает доступность для танцоров всех уровней, и что организация не препятствует деятельности профессиональных исполнителей и инструкторов, предъявляя требования к аккредитации.

На вопрос о растущей популярности танца живота в Японии, особенно среди женщин, Фарида отвечает, что желание выразить свою женственность является основным мотивирующим фактором для многих новичков. По её мнению, в Японии растёт тенденция к стиранию эстетических различий между мужчинами и женщинами – она, например, указывает на то, что во многих магазинах одежды сейчас представлены фасоны одежды, подходящие для любого пола. Это отличает Японию от арабских стран, где существует чёткое и жёсткое гендерное разделение. На основании того, что ей рассказывают ученицы её танцевальной студии, она говорит, что танец живота нравится женщинам, которые хотят подчеркнуть и укрепить свои женские качества.

При этом Фарида подчёркивает, что изучение сложных движений танца может стать серьёзным испытанием для японских новичков. Она говорит, что, в отличие от женщин, живущих в странах, где жива традиция танца живота, японские ученики начинают не с культурного знакомства с движениями танцевального стиля, а им приходится развивать гибкость и мышечный контроль, необходимые для выполнения характерных вращений. Хотя первые этапы обучения даются довольно нелегко, она с обнадёживающей улыбкой говорит, что любой, кто займётся этим всерьёз, может преодолеть первоначальные препятствия и получать удовольствие от танца живота.



Фарида (крайняя слева) ведёт танцевальный класс (© Nippon.com)

Что даёт танец живота?

Фарида говорит, что танец живота помогает не только выразить женственность, это также отличный способ расслабиться. Среди её учеников – как люди за 30, так и очень пожилые, от домохозяек до офисных работников и медиков и других специалистов. Многие говорят, что танцы им нравятся как приятный способ отдохнуть от стресса на работе и в семейной жизни.

Привлекает людей и возможность физической тренировки. Ученики часто спрашивают Фариду, поможет ли танец живота похудеть, стать более гибкими или выглядеть сексуальнее. Она не даёт никаких гарантий, но уверяет новых учеников, что занятия танцами – сами по себе награда, даже если первоначальные надежды на улучшение здоровья и красоты не оправдаются. Она уверена, что одна из лучших сторон в танце живота – его доступность для всех, и то, что ему можно учиться в любом возрасте: «Начать никогда не поздно!».

Фарида говорит, что при разработке своего индивидуального стиля она черпала вдохновение в образах легендарных танцовщиц, таких как Сохейр Заки и Самиа Гамаль, которые поразили египетскую киноаудиторию во второй половине двадцатого века. Она также восхищается культовым вокальным стилем поющей суперзвезды Умм Кульсум.

Говоря о будущем, Фарида выражает надежду, что после завершения пандемии она с нетерпением ждёт возможности продемонстрировать свои навыки танцовщицы за границей – в Египте или в Объединённых Арабских Эмиратах в Дубае.

Фотография к заголовку: японская исполнительница танца живота Фарида Юми.

Все фотографии предоставлены Фаридой Юми, если не указано иное

(Статья на арабском языке создана на основе интервью Хасана Мохаммада из многоязычного редакционного отдела Nippon.com)

Статьи по теме