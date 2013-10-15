يتم إقامة حوالي ٥٠٠ مهرجان للألعاب النارية في اليابان. ويعد مهرجان أوماغاري المقام في دايسن بمحافظة أكيتا من أكبر المهرجانات في اليابان. نقدم في هذه المقالة بعض الصور المختارة من هذا المهرجان.

يعتبر مهرجان أوماغاري للألعاب النارية الذي يقام في مدينة دايسن بمحافظة أكيتا واحدا من أهم مهرجانات الألعاب النارية إلى جانب مهرجان تسوجي أورا للألعاب النارية المقام في مدينة تسوجي أورا بمحافظة إيباراكي.

ويعد هذا المهرجان مهدا للألعاب النارية ذات الأشكال الخلاقة حيث أفسح المجال لأشكال متنوعة من الألعاب النارية مبتعداً بذلك عن الأشكال النمطية الدائرية لها. كما أنه المهرجان الوحيد الذي تستطيع فيه مشاهدة الألعاب النارية في وضح النهار .

وهو أول مهرجان تتصاحب فيه الأنغام الموسيقية مع الألعاب النارية. وإن ظاهرة تلويح المشاهدين والمطلقين للألعاب النارية بعصا مضاءة بعد إعلان انتهاء إطلاق الألعاب النارية بدأت منذ عشرين عاما في أوماغاري، وأما الآن فقد أصبحت ظاهرة تراها في جميع أنحاء اليابان.

ولعل ظاهرة مهرجانات الألعاب النارية هي من مميزات اليابان الممتعة حيث توجد في كل منطقة من مناطق اليابان مهرجانات متعددة. لذلك فإنني أكون متشوقا لرؤية ألعاب نارية مختلفة ومميزة في كل سنة.