لا يزال من الممكن العثور على آثار الطقوس الدينية التي قام بها بلاط ياماتو للصلاة من أجل السلام والطمأنينة حتى اليوم في جزيرة أوكينوشيما المقدسة في بحر غينكاي. وفي هذه المقالة نقدم مجموعة من الصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود لجزيرة أوكينوشيما والمواقع ذات الصلة في منطقة موناكاتا والتي أدرجت على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام 2017.

في صباح أحد الأيام من أوائل عام 2016 تلقيت مكالمة هاتفية من صديق في كيوشو يدير شركة لتخطيط الفعاليات. أراد مني صديقي أن أقوم بتصوير معابد موناكاتا تايشا في موناكاتا بمحافظة فوكوؤكا. لم يكن التوقيت يناسبني، فقد كنت أعمل بجد لتحضير عرضين سأقدمهما في الربيع. وكنت أشعر أيضا أنني اكتفيت من المعابد لفترة من الوقت بعد أن أمضيت 8 سنوات – من عام 2006 إلى عام 2014 – في توثيق عمليات إعادة الإعمار الدورية وإعادة تكريس معبدي إيسي جينغو وإيزومو تايشا.

ولكني لم أرغب في تجاهل طلب صديقي، لذلك قررت إجراء بعض الأبحاث حول موناكاتا تايشا. وكلما تعلمت المزيد عن تاريخ تلك مجمع المعابد، انبهرت أكثر بجزيرة أوكينوشيما التي تضم أحد المواقع الثلاثة التي يتكون منها المجمع. لم تتلوث الجزيرة بالحضارة البشرية، فهي المكان الذي نشأ فيه الشكل الأصلي من العبادة في اليابان، وقد شعرت أن عالما مجهولا كان يناديني عبر المياه. لم أكن قادرا على الانتظار لفترة أطول، فقد استقليت طائرة متجهة إلى فوكوؤكا.

جزيرة محظورة على الزوار

استأجرت قاربا صغيرا ووصلت إلى جزيرة أوكينوشيما في 19 فبراير/شباط. تعين عليّ أن أخضع لطقوس تطهير تستلزم الانغماس في البحر عاريا تماما. كانت مياه بحر غينكاي متجمدة وكانت لسعتها على بشرتي مثل السكين. وبتُّ الآن مستعدا لالتقاط الصور في الجزيرة. فرضت على الجزيرة محظورات منذ زمن قديم ساهمت في حماية هذه البقعة المقدسة، حيث لم يكن يُسمح بدخولها إلا لعدد قليل من الناس. وبعد أن انغمست في مياه قارصة صار قلبي ينبض بشكل أسرع عندما أفكر في أي إشارات قد أواجهها عن أرواح كامي.

يتناوب في العيش على الجزيرة على مدار العام اثنا عشر كاهنا شنتويا يقيم كل منهم لمدة 10 أيام في المرة الواحدة. يقوم الكاهن المقيم بتطهير نفسه يوميا في البحر قبل التوجه إلى أوكيتسومييا. عندما تكون أمواج البحار هائجة يصبح السفر صعبا ولذلك يبقى الكاهن في أوكينوشيما إلى أن يصل بديله (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

الغابة الكثيفة قريبة من الطريق المؤدي إلى أوكيتسومييا (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

تكتنف المساحة الخالية خلف أوكيتسومييا أجواء أكثر غموضا. لا تزال مواقع المراسم الطقوسية التي أجريت من منتصف القرن الرابع إلى القرن التاسع على حالها بدون تغيير تقريبا. كانت الطقوس تُقام – في ظل غياب مباني المعبد – فوق صخور أو داخل شقوق صخرية أو في الهواء الطلق. تتناثر في المكان أجزاء من القرابين التي كان تقدم كنذور مثل أحجار ماغاتاما المنحنية ومرايا وأواني فخارية لا يزال بعضها سليما. وقد تم الالتزام بدقة بالحظر الصارم المفروض على أخذ أي شيء من الجزيرة حتى ولو كان ورقة شجر أو حصاة، ولذلك ظلت تلك الآثار بدون تغيير.

منظر لصخور ضخمة وغابة عذراء من داخل قاعة الصلاة في أوكيتسومييا (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

القاعة الرئيسية في أوكيتسومييا محاطة بالصخور (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

قرابين متناثرة في مواقع إقامة الطقوس وحولها كانت تقدم نذورا (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

زخارف رأس تنين برونزية مذهبة مكتشفة في موقع لممارسة الطقوس. عُثر على أكثر من 80 ألف قطعة أثرية في أوكينوشيما حددت مجتمعة كنوز قومية. وهذا ما أكسب الجزيرة اسم ’’شوسوئين البحار‘‘ في إشارة إلى مخزن نارا المشيد في القرن الثامن لحفظ كنوز تاريخية لا تقدر بثمن (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

عندما وصلت إلى بقايا هذه الطقوس، انتابني شعور داخلي بأن جذور المشاعر الدينية الأصلية لعبادة الطبيعة تكمن في مواقع نقية وغير مزخرفة مثل تلك الموجودة في أوكيتسوشيما. ربما كان اليابانيون القدماء يشعرون بوجود الأرواح في كل مكان، وقد تعهدت بتقديم رؤية نقية لمراسم الصلاة المحفوظة بعناية لألف عام أو أكثر من خلال الصور الفوتوغرافية التي التقطتها.

جزيرة أوكينوشيما المقدسة تبدو كصخرة بين البحر والسماء (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

موناكاتا تايشا: الحفاظ على شكل قديم من الصلاة

انطلق مشروع تصوير جميع أعمال مايكل أنجلو منذ عام 2000 ولكنه كان على وشك الانهيار وكنت أشعر أنني عالق. في فبراير/شباط عام 2001، قمت بضبط عدستي لالتقاط صور لتجسيد للمسيح في كنيسة بروما عندما ظهر فجأة شعاع من الضوء عبر نافذة وردية مكسورة في السقف وأضاء تمثال المسيح. شعرت في تلك اللحظة بوجود شيء غير مرئي ولكنه محسوس بشكل واضح. وقد قادتني تلك التجربة لاحقا إلى إيسي جينغو وإيزومو تايشا، بالإضافة إلى ذهابي إلى أوكينوشيما بدون سابق تخطيط.

انتشرت من النصف الثاني من القرن السابع طقوس مشابهة لتلك الموجودة في أوكينوشيما إلى ناكاتسومييا في جزيرة أوشيما التي تبعد 49 كيلومترا عن البر الرئيسي لكيوشو، وإلى هيتسومييا في كيوشو نفسها على بعد حوالي 60 كيلومترا من أوكينوشيما. تشكل هذه المباني الثلاثة مجمع المعبد المعروف باسم موناكاتا تايشا. وقد أدرجت جزيرة أوكينوشيما والمواقع ذات الصلة في منطقة موناكاتا على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 2017 اعترافا بالأهمية الثقافية الكبيرة لموناكاتا تايشا. وكانت مهمتي كمصور فوتوغرافي هي نقل صور لهذه المواقع التي لم تعبث بها اليد البشرية منذ أكثر من ألف عام، بالإضافة إلى مكان ولادة المعتقدات الدينية وطقوس الصلاة للشعب الياباني، إلى الأجيال القادمة.

قاعة العبادة الواقعة على الجانب الشمالي من أوشيما تواجه أوكينوشيما. وبما أنه لا يُسمح لعامة الناس بالدخول إلى أوكينوشيما، فإنهم يوجهون صلواتهم إلى أوكيتسومييا هنا بدلا من ذلك (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

داخل قاعة عبادة ناكاتسومييا في أوشيما. عندما تكون السماء صافية يصبح بالإمكان رؤية جزيرة أوكينوشيما عبر المياه من أماكن بعيدة (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

منطقة معبد هيتسومييا في كيوشو. نقلت الأرواح الـ 108 التي كانت تُعبد في 75 من المعابد الفرعية التابعة لهيتسومييا إلى المعبد الرئيسي (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

عمر شجرة البلوط المقدسة الموجودة بجوار القاعة الرئيسية في هيتسومييا حوالي 550 عاما. ويشهد جذعها السميك على مرور القرون (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

عرض راقص على طراز سوكي في مهرجان ربيع هيتسومييا (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

يمكن رؤية قاعة الصلاة في هيتسومييا من بوابة المعبد. يقع خلفها المعبد الداخلي حيث تتم عبادة إيتشيكيشيماهيمي. يظهر شعار الأقحوان الخاص بموناكاتا تايشا بشكل بارز على البوابة (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

الجسر المقوس فوق بركة شينجي وسط أشجار الكرز المزهرة. الفوانيس الحجرية أمام بوابة توري هي هدية من إيديميتسو سازو مؤسس شركة النفط إيديميتسو كوسان (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

موقع مراسم تاكامييا في الجزء الخلفي من أراضي هيتسومييا الشاسعة. يوجد الموقع في الهواء الطلق في المكان الذي يقال إن إيتشيكيشيماهيمي نزلت فيه إلى الأرض، وهو يمثل الشكل القديم لعبادة السكان الأصليين في اليابان (© ماسوؤرا يوكيهيتو).

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أوكينوشيما. كانت الجزيرة بأكملها – يبلغ محيطها 4 كيلومترات – تُعبد باعتبارها مقدسة منذ العصور القديمة. جميع الصور © ماسوؤرا يوكيهيتو)