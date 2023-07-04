Остров Окиносима – это уникальное место, где сохранились древние религиозные обряды, с помощью которых правители княжества Ямато просили у богов мира и спокойствия. Предлагаем познакомиться с коллекцией чёрно-белых фотографий острова Окиносима и храмов комплекса Мунаката, получившего статус Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году.
Однажды утром в начале января 2016 года мне позвонил живущий на Кюсю приятель – владелец event-агентства. Он хотел заказать фотоснимки синтоистского храма Мунаката тайся в городе Мунаката (префектура Фукуока). Я был занят подготовкой к двум весенним выставкам, к тому же не так давно завершил восьмилетний цикл съёмок процесса реконструкции синтоистских святилищ Исэ дзингу и Идзумо тайся, поэтому собирался некоторое время отдохнуть от религиозной тематики.
Однако мне было неудобно отказывать другу, и я решил сначала узнать, что это за святилище – Мунаката тайся. Чем больше я знакомился с его историей, тем больше очаровывался островом Окиносима – одним из трёх островов, на которых расположен комплекс святилища. Остров избежал влияния цивилизации, поэтому традиции синтоистского культа сохранились на нём в первозданном виде. Я ощутил, как незнакомый мир острова манит меня. Не в силах противиться этому притяжению, я сел в первый самолёт до Фукуоки.
Остров, закрытый для туристов
Я прибыл на Окиносиму 19 февраля на чартерном рейсе небольшого парохода. Сначала мне предстояло пройти ритуал очищения, погрузившись обнажённым в море. Ледяная вода залива Гэнкай-Нада пронзила меня до мозга костей. Теперь я мог приступить к фотосъёмкам на острове. Мысль о возможности ощутить присутствие богов ками заставляла моё сердце биться быстрее.
Я направился к святилищу Окицумия на вершине холма. К нему вела крутая каменная лестница, пролегавшая через густой лес. Забравшись на холм, я увидел здание святилища, притаившееся между двумя огромными скалами. Единственный служитель храма рассказал, что они работают посменно, живя на острове по 10 дней, чтобы возносить молитвы богам и присматривать за помещением святилища.
Чем дальше проникаешь в глубину острова, тем сильнее чувствуется его мистическая атмосфера. Места, где с середины IV до конца IX века проводились ритуальные церемонии, сохранились практически нетронутыми. Здесь нет храмовых строений – церемонии проводились на вершине или у подножия скал, либо просто на земле. Окрестности усыпаны осколками бусин магатама, зеркал и других ритуальных принадлежностей, некоторые из которых сохранились почти в первозданном виде. Увозить с острова любые предметы, будь то травинка, камень или осколок, строго запрещено, поэтому все реликвии остаются на своих местах.
После знакомства с островом я ощутил, что именно на Окицусиме с её суровой простой красотой зародилась исконно японская религия, обожествляющая природу. Древние японцы чувствовали присутствие богов повсеместно. Я решил, что должен как можно точнее передать атмосферу острова, бережно хранимую на протяжении множества веков, с помощью фотографий.
Мунаката тайся: ритуалы в первозданном виде
В 2000 году я приступил к работе над проектом фотосъёмки всех работ Микеланджело, однако через некоторое время по ряду причин проект оказался на грани закрытия. В феврале 2001 года я фотографировал статую Христа в одной из римских церквей. Внезапно луч солнца проник через разбитое потолочное окно в форме розы и осветил фигуру Христа, и я ощутил присутствие невидимой силы. Именно этот опыт привёл меня впоследствии в синтоистские святилища Исэ и Идзумо и воодушевил на поездку в Окиносиму.
Во второй половине VII века ритуалы острова Окиносима стали проводиться в святилище Накацумия на острове Осима, расположенном в 40 километрах от Кюсю, а также в святилище Хэцумия на Кюсю, в 60 километрах от Окиносимы. Впоследствии эти три святилища сформировали храмовый комплекс Мунаката тайся. В 2017 году остров Окиносима и связанные с ним реликвии удостоились статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО – их огромная культурная ценность получила мировое признание. Мне, как фотографу, предстояло максимально точно запечатлеть родину веры и ритуалов японцев, сохранившуюся в первозданном виде по прошествии более тысячи лет.
Фотография к заголовку: остров Окиносима; вся территория острова (около 4 кв. км) с древних времён считается священным местом
Фотографии: © Масуура Юкихито