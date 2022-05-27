أوكيناوا لا تزال تعاني من وجود القواعد العسكرية الأمريكية بعد 50 عامًا على انتهاء الاحتلال الأميركي

تستضيف أوكيناوا الغالبية العظمى من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، والتي تشغل جزءًا كبيرًا من الأرض وهي مصدر الخلاف المستمر. لم تحرز محاولات تخفيف العبء في الخمسين عامًا التي انقضت منذ عودة المحافظة للسيطرة اليابانية سوى القليل من التقدم.

أسس الجيش الأمريكي قاعدته الأولى في أوكيناوا في أبريل/ نيسان 1945 حيث قاتلت القوات الأمريكية للسيطرة على الجزيرة الرئيسية في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. منذ ذلك الحين، استضافت المحافظة غالبية القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة في اليابان. عندما عادت أوكيناوا إلى السيادة اليابانية في عام 1972، احتلت المنشآت العسكرية الأمريكية حوالي 28000 هكتار من الأراضي في أوكيناوا. منذ ذلك الحين، تفاوضت الحكومة اليابانية بنجاح لتقليص هذا بنسبة تقترب من 35٪ لتصل إلى حوالي 18000 هكتار في الوقت الحالي.

لا تزال أوكيناوا ذات أهمية إستراتيجية لخطة الطوارئ العسكرية الأمريكية لشبه الجزيرة الكورية ومضيق تايوان، ولم تحقق محاولات تخفيف العبء أكثر من خلال نقل القواعد خارج المحافظة تقدمًا ضئيلًا. تواصل أوكيناوا استضافة أكثر من 70٪ من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان. تمثل 8.1% من إجمالي مساحة اليابسة، المساحة في أوكيناوا التي تشغلها هذه المرافق تتجاوز بكثير تلك الموجودة في المحافظات الأخرى.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: منطقة سكنية بجوار محطة فوتينما مشاة البحرية الجوية في غينوان ، أوكيناوا. جيجي برس)