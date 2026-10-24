تعداد اليابان يكشف تسارع انكماش السكان إلى مستوى قياسي

واصل عدد سكان اليابان تراجعه في التعداد الوطني لعام 2025، بوتيرة أسرع مقارنة بعام 2020، في مؤشر على تسارع الانكماش السكاني الذي تشهده البلاد.

طوكيو وحدها تشهد زيادة

أظهر تعداد اليابان لعام 2025 أن عدد سكان البلاد بما في ذلك المقيمون الأجانب انخفض إلى 122,972,528 نسمة حتى 1 أكتوبر 2025، حيث تشير أرقام وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إلى أن السكان انخفضوا بمقدار 3.2 مليون منذ التعداد السابق عام 2020. ويُجرى التعداد الوطني كل خمس سنوات منذ عام 1920، وسُجل أول انخفاض عام 2015. ثم تكرر الانخفاض في عامي 2020 و2025، وكان الأخير الأكبر حتى الآن. وارتفع معدل الانخفاض من 0.7% عام 2020 إلى 2.5% عام 2025.

كانت طوكيو المحافظة الوحيدة التي ارتفع فيها عدد السكان، بينما شهدت المحافظات الـ46 الأخرى انخفاضاً. وشمل ذلك تحولاً نحو الانخفاض في 7 محافظات كانت قد شهدت ارتفاعاً في تعداد 2020 — سايتاما وتشيبا وكاناغاوا وآيتشي وشيغا وفوكوؤكا وأوكيناوا — حيث أصبح انخفاض السكان واضحاً حتى في المناطق الحضرية الكبرى.

تألف السكان من 119,131,935 مواطناً يابانياً (96.9%) ورقم قياسي قدره 3,840,039 مقيماً أجنبياً (3.1%). وانخفض عدد المواطنين اليابانيين بمقدار 4,266,973 عن عام 2020، بينما ارتفع عدد المقيمين الأجانب بمقدار 1,093,525. وكانت الصين الدولة أو المنطقة الأكثر شيوعاً كمنشأ للمقيمين الأجانب بنسبة 24.0%، تلتها فيتنام بنسبة 15.9%، ثم كوريا (الجنوبية والشمالية) بنسبة 10.4%.

مصادر البيانات

بيانات التعداد الوطني (باللغة اليابانية) من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)