所谓“彩饰卡车”，是指经过精心装潢的卡车。它们艳丽、豪华、富有梦幻之感。在这里请大家一起来欣赏一下这些“浓妆艳抹”的彩饰卡车。

彩饰卡车是成功者的勋章

“彩饰电话”“ 彩饰相机”“ 彩饰文具”……。这里所说的“彩饰” ，是“华美多彩的装饰”之意。在日本，以年轻女性为中心，盛行一种“彩饰文化”，用串珠、水晶等饰件装饰手机、数码相机、文具等。

另一方面，卡车司机这些粗汉子们，虽然和年轻女性的形象相去甚远，但“彩饰文化”在30多年前就已经存在于他们当中了。那就是“彩饰卡车”，经过他们精心装潢的卡车。

令“彩饰卡车”一举成名的，是1975年至79年间拍摄的10部系列电影《卡车野郎》（东映公司出品，铃木则文导演）。出于对驾驶彩饰卡车遍走日本全国的主人公的憧憬，用彩灯、眼花缭乱的喷涂来装饰卡车的专业驾驶员剧增，同时也产生了强烈的社会影响。

田附胜拍摄的彩饰卡车的车主们，据说几乎都是在幼年时期看了这部电影后，心中萌生出将来自己也要这样做的念头。田附花了9年时间，在日本各地拍摄彩饰卡车并编辑出版了摄影集《DECOTRA》（2007年，Little More出版社）。此外，诸如美国新墨西哥州圣菲市的艺术画廊提出希望收藏其作品等，在海外也产生了巨大反响。

田附说道：“作为拍摄对象的卡车非常入画，司机们也颇具魅力。卡车司机这个职业极其艰苦，没有健壮的身体和顽强的意志，是无法胜任这项工作的。我是想通过彩饰卡车，描绘在那里凸现出的人情冷暖和世态炎凉。”

彩饰卡车也是卡车司机的勋章。购买一辆大型卡车通常需要约1000万日元，再加上灯饰等装潢，还要花上1000万日元，有时甚至达2000万日元以上。

浓艳亮丽的美学，令男子汉气派尽展无余。务望读者欣赏。

（原文日文）

卡车名：午夜之帝 摄于滋贺县

卡车名：龙虎丸 摄于茨城县

卡车名：天下丸 摄于栃木县

卡车名：电饰丸 摄于东京都

参加慈善活动的彩饰卡车 摄于千叶县

闪闪发光的卡车侧保险杠 摄于千叶县

卡车名：桃色沙龙 摄于埼玉县

卡车名：午夜皇后 摄于秋田县

魅咲丸的司机土屋 摄于埼玉县

卡车名：卡车前线 摄于滋贺县

卡车名：不动明王 摄于秋田县

卡车名：魅咲丸 摄于埼玉县

麻由美丸的司机小岛 摄于东京都

卡车名：大地丸Ⅱ 摄于静冈县