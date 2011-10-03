所谓“彩饰卡车”，是指经过精心装潢的卡车。它们艳丽、豪华、富有梦幻之感。在这里请大家一起来欣赏一下这些“浓妆艳抹”的彩饰卡车。

彩饰卡车是成功者的勋章

“彩饰电话”“ 彩饰相机”“ 彩饰文具”……。这里所说的“彩饰” ，是“华美多彩的装饰”之意。在日本，以年轻女性为中心，盛行一种“彩饰文化”，用串珠、水晶等饰件装饰手机、数码相机、文具等。

另一方面，卡车司机这些粗汉子们，虽然和年轻女性的形象相去甚远，但“彩饰文化”在30多年前就已经存在于他们当中了。那就是“彩饰卡车”，经过他们精心装潢的卡车。

令“彩饰卡车”一举成名的，是1975年至79年间拍摄的10部系列电影《卡车野郎》（东映公司出品，铃木则文导演）。出于对驾驶彩饰卡车遍走日本全国的主人公的憧憬，用彩灯、眼花缭乱的喷涂来装饰卡车的专业驾驶员剧增，同时也产生了强烈的社会影响。

田附胜拍摄的彩饰卡车的车主们，据说几乎都是在幼年时期看了这部电影后，心中萌生出将来自己也要这样做的念头。田附花了9年时间，在日本各地拍摄彩饰卡车并编辑出版了摄影集《DECOTRA》（2007年，Little More出版社）。此外，诸如美国新墨西哥州圣菲市的艺术画廊提出希望收藏其作品等，在海外也产生了巨大反响。

田附说道：“作为拍摄对象的卡车非常入画，司机们也颇具魅力。卡车司机这个职业极其艰苦，没有健壮的身体和顽强的意志，是无法胜任这项工作的。我是想通过彩饰卡车，描绘在那里凸现出的人情冷暖和世态炎凉。”

彩饰卡车也是卡车司机的勋章。购买一辆大型卡车通常需要约1000万日元，再加上灯饰等装潢，还要花上1000万日元，有时甚至达2000万日元以上。

浓艳亮丽的美学，令男子汉气派尽展无余。务望读者欣赏。

（原文日文）

卡车名：午夜之帝　摄于滋贺县
卡车名：午夜之帝　摄于滋贺县
卡车名：龙虎丸　摄于茨城县
卡车名：龙虎丸　摄于茨城县
卡车名：天下丸　摄于栃木县
卡车名：天下丸　摄于栃木县
卡车名：电饰丸　摄于东京都
卡车名：电饰丸　摄于东京都
参加慈善活动的彩饰卡车　摄于千叶县
参加慈善活动的彩饰卡车　摄于千叶县
闪闪发光的卡车侧保险杠　摄于千叶县
闪闪发光的卡车侧保险杠　摄于千叶县
卡车名：桃色沙龙　摄于埼玉县
卡车名：桃色沙龙　摄于埼玉县
卡车名：午夜皇后　摄于秋田县
卡车名：午夜皇后　摄于秋田县
魅咲丸的司机土屋　摄于埼玉县
魅咲丸的司机土屋　摄于埼玉县
卡车名：卡车前线　摄于滋贺县
卡车名：卡车前线　摄于滋贺县
卡车名：不动明王　摄于秋田县
卡车名：不动明王　摄于秋田县
卡车名：魅咲丸　摄于埼玉县
卡车名：魅咲丸　摄于埼玉县
麻由美丸的司机小岛　摄于东京都
麻由美丸的司机小岛　摄于东京都
卡车名：大地丸Ⅱ　摄于静冈县
卡车名：大地丸Ⅱ　摄于静冈县
绘有鲷鱼图案的车轮　摄于神奈川县
绘有鲷鱼图案的车轮　摄于神奈川县